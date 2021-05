Temps de lecture constaté 2’

La République paritaire, idéal à portée de main ou vœu pieu incapable d’assurer l’égalité « réelle » entre les sexes ? Le renouvellement de l’Assemblée écossaise en atteste : la diversité des élu·es et la représentativité de la société doivent devenir la norme. Et légitiment d’autant plus le rôle des élu·es.

D’un côté une « nation sans État » dont le Parlement est composé à 45 % de femmes et fait la part belle à la diversité, de l’autre un pays des « droits de l’Homme » où les femmes ne représentent toujours que 38 % des parlementaires. Qui est qui ? Un indice : mon premier porte un kilt et une cornemuse, et mon second un béret et une baguette sous le bras. Inutile de laisser planer le suspens ni d’alimenter les stéréotypes au-delà de la simple boutade: c’est bel et bien la France qui a beaucoup à apprendre de l’exemple écossais. Et ce n’est pas peu dire.

L’Assemblée régionale écossaise peut se targuer d’être l’un des premiers hémicycles au monde à s’approcher aussi près de la (véritable) parité. Et d’une représentativité qui est ce qu’elle devrait être. Sur les 129 député·es fraichement élu·es, 45 % sont des femmes, six sont issu·es des minorités et une élue est en fauteuil roulant.

Outre la diversité des genres, on retrouve également une diversité de langues. Anglais pour le plus clair des débats, mais aussi gaélique, allemand, pendjabi et le langage des signes. L’Écosse a fait le choix de ne pas s’opposer aux diversité culturelles, linguistiques et genrées qui la compose. Pendant qu’en France le Conseil constitutionnel vient de retoquer partiellement la loi en faveur des langues régionales, en censurant l’enseignement immersif et l’utilisation de signes diacritiques (signe accompagnant une lettre pour en modifier la prononciation).

Mieux, une femme de couleur, Kaubab Stewart, a prêté serment en habit traditionnel pakistanais. Et Holyrood, le palais qui accueille le Parlement écossais, intègre également une femme voilée et une première députée handicapée. Autant de gages d’ouverture et de respect de la diversité et de la représentativité encore quasi impensables en France. Particulièrement à l’heure où nombre d’élu·es de la République s’attaque à la diversité plutôt que de lui accorder l’importance qu’elle mérite.

En France, la parité et la représentativité évoluent dans le bon sens, mais sont loin d’être satisfaisantes. En 2017, lors des dernières élections législatives, 224 femmes ont été élues sur les 577 député·es que compte l’Assemblée nationale. Soit un total de 38,7 %, contre 26,9 % (155 sur 577) en 2012. Le constat est plus amer au Sénat : 31,6 % de sénatrices depuis 2017 (110 sur 348), contre 25 % en 2014 (87 sur 348). Les progrès sont là, certes. Mais, n’en déplaise à beaucoup trop de personnes, c’est une honte d’en être encore là en 2021. Et la parité est un de ces combats qui ne devraient pas en être.

13e sur 28, voilà à quel rang se hisse la France au sein de l’Union européenne, en termes de parité. Juste au-dessus de la moyenne donc, mais mauvais bulletin et avertissement tout de même. La copie est à revoir. D’autant plus quand on sait qu’au 1er janvier 2019, il y avait 51,5 % de femmes parmi les 66,9 millions de Français·es et que les femmes représentent 52,3 % des électeur·rices inscrit·es sur les listes électorales.

L’Écosse est un exemple à suivre. Pour la France, et pour l’Europe, dont le Parlement comporte 36 % de femmes seulement. Parité et diversité sont également synonymes de légitimité : le taux de participation des dernières élections législatives écossaises fut de 63,5 %. En France, en 2017, il fut de 42,6 %.

Depuis 2014, l’Écosse est dirigée par une femme, la Première ministre Nicola Sturgeon. La France n’a jamais connu de présidente, et une seule Première ministre, Édith Cresson, de mai 1991 à avril 1992. Que dire de plus ?

Adam Belghiti Alaoui