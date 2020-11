Temps de lecture constaté 2’45

Soit vers le 26 novembre.

D’où tiens-je ma « certitude » ? Pas des sondages. Pas de la divination. C’est Émile Servan-Schreiber qui l’a dit. Et sa méthode est aussi fiable, vraisemblablement plus, que celle des prévisionnistes patentés.

Rappel : Émile Servan-Schreiber, cadet du fondateur de L’Express, a créé Hypermind en 2000 pour tirer parti, en précurseur, de l’intelligence collective qu’il sait désormais modéliser. Son ouvrage, Supercollectif, paru chez Fayard en 2018, expliquait comment utiliser « la nouvelle puissance de nos intelligences ». Ce Français rompu aux fulgurances américaines, docteur en psychologie cognitive, annonce quelques jours avant le 3 novembre que Trump gardait une chance sur trois de l’emporter. Souvenez-vous : à ce moment-là, journalistes et prévisionnistes se contentaient de dire et d’écrire que Biden était favori avec 7 à 9 points d’avance, mais que « rien n’était joué ». Chez Hypermind, on chiffrait l’immense incertitude qui éclata le 3 novembre : 32 % de chances pour Trump de l’emporter, exactement le cas de figure en 2016 contre Hillary Clinton (33 % de chances). En 2016, l’intelligence collective déjà avait déjoué les pronostics des sondeurs et autres analystes…

Mais comment fait-il ? Il parie.

Parce que l’intelligence collective, justement, constitue une mine dans laquelle Hypermind fore le futur. L’entreprise a constitué un panel de 2 000 prévisionnistes « amateurs » qui parient, en ligne, sur ce qu’ESS veut chiffrer. Non pas en bookmaker, interdit en France, mais pour « optimiser une prédiction collective ». Qu’a-t-il à gagner dans l’affaire, sinon avoir raison avant tout le monde ? Simple, le futur cerné vaut de l’or ! Une entreprise est prête à rémunérer Hypermind et ses « parieurs » pour connaître l’avenir de son marché, de son produit, de son concept ! L’idée clé d’ESS est alors d’affiner son panel : un algorithme élimine les parieurs qui se trompent souvent pour ne conserver que les « visionnaires » souvent dans le vrai. Or que pensent-ils de la date à laquelle l’on connaîtra, de Biden ou de Trump, le nom du président ? Eh bien le panel estime qu’il existe 1 chance sur 3 que les décomptes et autres recours ne dépassent pas le 26 novembre (30,3 % de chances).

Émile Servan-Schreiber s’amuse à constater que l’un des meilleurs « parieurs » de son panel est un cadre en marketing du côté de La Défense, d’accord avec un médecin pakistanais ou encore un avocat du Vermont. Il parvient même à chiffrer le pourcentage des meilleurs visionnaires de la population : 2 %. Réunis, ils devancent l’histoire au nom du « supercollectif ».

Cette entreprise qui ne doit rien à l’IA, à ses big data ni aux sondages est française. Elle maîtrise l’équilibre des biais subjectifs inévitables de ses panélistes pour n’en tirer que de la probabilité. Or il est « probable » que si Biden était élu, ce seraient 48 000 vies de malades de la covid qui seraient épargnées parce que ce président, lui, ne jette pas son masque à la foule ! Autres prévisions probabilistes : les États-Unis sont la 18e nation la plus heureuse (indice du bonheur de l’ONU). Avec Trump, elle dégringolerait à la 20e place. Avec Biden, elle se maintiendrait à son rang très relativement confortable. Sur le plan économique, Biden ne ferait guère mieux que l’actuel président.

Mais je « parie » que le sourire Colgate et la coupe rase et blanchie de Biden rassureront le monde plus sûrement que le gros milliardaire à tendance superindividualiste ! Rendez-vous vers Thanksgiving pour savoir si Hypermind, une nouvelle fois, a vu juste.

Olivier Magnan