Les Vacances apprenantes conservent l’école ouverte cet été et la rentrée promet un accueil des élèves à nul autre pareil.

Décidément, non, cette rentrée n’est pas comme les autres, quand l’unique souci parental était, outre la collection des fournitures, l’accompagnement des plus jeunes à l’école dite élémentaire, aujourd’hui encombrée de sigles et de cycles en maillage qui exigent un peu d’attention. Non, le souci d’aujourd’hui est tout autre : confier ses enfants à une institution qui doit nous les rendre indemnes et heureux.ses, tout en rattrapant le retard d’une année scolaire sacrifiée.

Aucun doute, l’Éducation nationale que n’a pas abandonnée en rase campagne un ministre parfois hésitant, le même Jean-Michel Blanquer, s’est montrée à la hauteur de ses responsabilités. D’abord en accompagnant ses élèves à distance, avec des professeur.es, qu’ils.elles soient des écoles, des collèges et des lycées, investi.es. Puis en ouvrant toutes grandes des portes autrefois cadenassées en été, grâce aux « vacances apprenantes », principalement conçues pour des petit.es en décrochage ou le plus souvent privé.es de vacances. Mais c’est l’impressionnant déploiement de force pour une rentrée haute densité qui nous impressionne : outre les gestes barrières plus que jamais rodés, l’École s’est pratiquement réinventée pour honorer sa mission. On se croirait au temps des « hussard.es de la République » conscient.es du devoir de surmonter une crise sanitaire qui dure. Les recrutements mêmes, par leur ampleur, s’ils sont effectifs (on doit toujours se méfier des effets d’annonce), montrent à quel point ce gouvernement, qui ne fut pas exemplaire sur tout, se soucie malgré tout des Français.es, millenials de demain et trésors d’aujourd’hui : 1 688 postes supplémentaires pour le premier degré, dont 1 248 postes créés dans le cadre de la crise sanitaire, 8 000 nouveaux postes d’accompagnants d’enfants en situation de handicap (AESH), soit 4 000 créations supplémentaires par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale, 1 500 000 heures supplémentaires pour renforcer l’accompagnement personnalisé et l’aide aux devoirs, 130 000 heures d’assistants d’éducation (AED) d’ici au mois de décembre, pour accompagner le début d’année.

Reste pour les parents à assimiler le mode d’emploi de cette « rentrée pas les autres » car les dispositions/dispositifs mis en œuvre relèvent presque d’une usine à apprendre qu’il va falloir apprivoiser. Mais l’abondance de l’offre éducative vaut mille fois mieux que la pétrification d’une école sans ressort. Bonnes vacances, apprenantes ou pas !

Olivier Magnan