En avril, nous avions relayé cette initative :

Opération sauvetage lancée par la billetterie française.

“La plus importante billetterie de cinéma, Nouvelle Lune, et CinéChèque (comme son nom l’indique), se sont associés sous le nom de Pozeo. Le groupe lance une opération de sauvetage des salles de ciné en France. Leur crise est majeure. Le nombre des salles qui resteront fermées en l’an 2020 et 2021 AC* risque de se révéler catastrophique. Pour essayer de limiter l’hécatombe, Pozeo lance jaimemoncinema.fr. Sous-titre : affoler ensemble les compteurs !”

*AC : après-covid.

Il s’agissait de faire préacheter des places par les entreprises. En juin, le bilan des places prévendues fait état de plus de 391 450 ventes engagées par Pozeo et ses partenaires.

L’objectif pour juillet est de 500 000 places prévendues.

Aujourd’hui, il ne manque plus que… la réouverture des salles. Sous peu, mais avec l’exigence d’une place sur deux pour respecter la distanciation physique. Et un parrain ou une marraine pour relancer l’opération, acteurs, actrices, réalisatrices, producteurs… “toutes les propositions seront les bienvenues pour un partage de l’info via les réseaux sociaux et/ou un soutien total à l’initiative”, plaide Pozeo.

Des ventes privées dédiées aux particuliers

Qui met en place désormais des ventes privées, en partenariat avec Veepee, ShowroomPrivé, Cdiscount… Pré-acheter des places pour sauvegarder une industrie menacée va devenir le bon réflexe pour les cinéphiles : www.jaimemoncinema.fr