Temps de lecture constaté 25’

Le géant Américain y voit une opportunité.

Amazon lance un site de formation gratuit pour accompagner les commerçant·es français·es vers la numérisation. Grâce à cet « accélérateur du numérique », le géant du commerce en ligne offre des solutions pour créer son site et coordonner la logistique pour des commerces condamnés à la fermeture totale. Un nombre croissant de commerçants souhaitent se tourner vers le e-commerce pour pérenniser leur activité. « Les clients changent et ces changements sont des opportunités », réagit François Saugier, vice-président d’Amazon Services Europe. La formation a été conçue pour des chefs d’entreprise pressés. Les modules durent 3 ou 4 minutes et se présentent sous forme de webinaires et tutos vidéo. Pour les néophytes, Amazon a conçu un outil diagnostic pour que les utilisateurs définissent leur profil et reçoivent une recommandation personnalisée des contenus à suivre en priorité. Des quiz et rendez-vous hebdomadaires avec des experts ont pour but de dynamiser la formation.