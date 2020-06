Le spécialiste des revêtements de sol modulaire Interface donne quelques pistes de réflexion sur l’aménagement des espaces de travail.

2 juin, le retour au travail, reste une date casse-tête pour les entreprises : comment allier interaction et distanciation ? Pas simple. Un spécialiste de la conception et de la fabrication de sols modulaires propose des pistes de réflexion pour répondre à des enjeux désormais stratégiques.

Puisque la santé et la sécurité physique et psychologique, le bien-être et la qualité de vie au travail sont désormais au centre des préoccupations, à commencer par le design. Au croisement des disciplines, les designers doivent résoudre de nouvelles problématiques liées à la distanciation physique. Il.elles doivent repenser l’aménagement de l’espace de travail pour ne pas laisser le bricolage des parois translucides simplement assurer la séparation des postes, alors même que, jusqu’alors, ce même design devait favoriser la connexion et la collaboration des individus. L’enjeu : continuer à favoriser ces connexions en respectant des distances physiques. Le sol devient un mode d’emploi. Il était essentiellement utilisé à des fins esthétiques, signalétiques ou d’image de marque, il s’utilisera comme indicateur de règles de sécurité à suivre. Il demeure un excellent moyen pour marquer un sens de circulation, mais aussi pour modifier des comportements sociaux et créer un sentiment de sécurité physique et psychologique grâce aux repères visuels.

C’est le cas des couloirs de voies de circulation uni ou bidirectionnelles ou du marquage de séparation avec des éléments d’espacement. Dans les open spaces, les sols se combinent au mobilier pour créer des zones et suggérer des limites tout en conservant une logique incitative. Pour le fabricant, l’utilisation de machines de découpe facilité l’ajout d’éléments graphiques dans les dalles de moquette pour présenter simplement le sens de circulation aux utilisateurs d’un espace de travail.

Romain Rivière