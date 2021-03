Il y a un an. Et maintenant, comment ça se passe ?

Fiamma Luzzati – un pseudonyme –, Sicilienne, vit à Paris. Elle a très vite l’idée de créer son BD blog scientifique, L’Avventura. Elle dit : « Mon blog a vu le Web dans le site de Libération en 2012 et depuis 2014 elle est passée au Monde. » Cette dessinatrice croqueuse bourrée de talent anime aussi un blog perso. Je tombe sur son BD blog et le dévore. Il est des bulles qui racontent mieux que tout récit à mots. Cet extrait relate une tranche de vie, celle de Maïa, alors en troisième année de médecine. « Quand la pandémie de covid-19 atteint la France, raconte Fiamma, elle répond à l’appel du doyen de sa faculté et va prêter main-forte à l’hôpital. Elle se retrouve à faire les gardes de nuit en tant qu’aide-soignante, une expérience riche et difficile qui va changer sa vie. Je remercie Pablo, Adèle et Ymai, étudiants en médecine, qui m’ont inspiré ce récit. » Petit extrait. La suite sur Le Monde.fr.

© Fiamma Luzzati