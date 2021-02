Temps de lecture constaté 3’20 hors tableau

Mais la gent scientifique l’attend au tournant.

Un peu de chiffres, les statistiques des dernières 48 heures…

On a enregistré 439 décès à l’hôpital liés au nouveau variant ces dernières 24 heures. 80 147 personnes mortes de la covid-19 depuis le début de l’épidémie, sans qu’il soit possible de minorer ce chiffre des décès « attribués au virus », un peu hâtivement dans certains cas de comorbidité et de grand âge ni l’augmenter puisque le comptage français se réduit aux hôpitaux. Ne soyons pas trop tatillons au petit jeu du comptage, le bilan est de toute façon éloquent.

• 3 332 malades en réanimation le 9 février contre 3 353 la veille et 3 270 la semaine d’avant. Le plateau « élevé » tangue. Quelque 2 millions de premières injections de vaccin depuis le lancement de la campagne du 26 décembre. Vers les 370 000 deuxièmes injections. Soit 2,87 % de la population au 10 février. Le « champion », les Émirats arabes unis, se taille un 46,95 % de population vaccinée, devant Israël et ses 40,64 % de premières injections, 21,43 % de secondes. Si l’on veut jouer à la course, ça donne, devant la France,

1re col : vacciné·es 2e col : pop. totale %

Seychelles 37 589 95 843 39,22 %

Gibraltar 13 499 34 571 39,05 %

Royaume-Uni 12 294 006 66 650 000 18,45 %

Samoa 9 792 55 465 17,65 %

Palaos 3 109 18 008 17,26 %

Bahreïn 201 116 1 493 000 13,47 %

îles Caïmans 7 811 61 559 12,69 %

île de Man 9 466 84 287 11,23 %

Jersey 11 707 106 800 10,96 %

États-Unis 32 867 213 327 200 000 10,04 %

Guernesey 6 151 63 196 9,73 %

îles Féroé 4 098 49 290 8,31 %

Îles Marshall 4 628 58 413 7,92 %

Serbie 544 209 7 022 000 7,75 %

Bermudes 4 897 65 440 7,48 %

Monaco 2 400 38 695 6,20 %

Malte 29 339 493 559 5,94 %

Groenland 2 584 56 171 4,60%

Chili 776 034 18 050 000 4,30 %

Suisse 368 252 8 570 000 4,30 %

Danemark 199 353 5 603 000 3,56 %

Slovaquie 191 900 5 450 000 3,52 %

Islande 12 801 364 260 3,51 %

Roumanie 661 062 19 530 000 3,38 %

Turquie 2 664 203 80 810 000 3,30 %

Norvège 172 897 5 368 000 3,22 %

Pologne 1 206 212 37 970 000 3,18 %

Irlande 151 212 4 830 000 3,13 %

Singapour 175 000 5 621 000 3,11 %

Grèce 332 812 10 740 000 3,10 %

Finlande 170 641 5 513 000 3,10 %

Hongrie 291 396 9 773 000 2,98 %

Belgique 328 623 11 460 000 2,87 %

Source : The Coronavirus App

Pas faramineux quand même pour la « puissance » France, d’autant que se multiplient les témoignages désabusés » des maires errant devant leurs vaccinodromes vides faute de doses. Il va falloir que l’exécutif révise sa sempiternelle façon de comparer les résultats français au reste du monde, à l’avantage de l’hexagone.

Il n’empêche que le pari présidentiel tient encore le coup : pas de reconfinement. La gent scientifique, partisane d’un retour à la case prison pour le bien de l’humanité, retoquée, ronge son frein : si jamais la courbe repart vers l’exponentiel, il n’y aura pas un seul médecin pour épargner à Emmanuel Macron la piqûre d’euthanasie politique. Les images font mal : « Aujourd’hui, en France, c’est l’équivalent d’un avion de ligne qui s’écrase tous les jours et le problème, c’est que ça ne choque personne », a asséné au Parisien Philippe Amouyel, directeur du service de santé publique, épidémiologie, économie de la santé et prévention du CHU de Lille.

Il sera pourtant au final injuste de vouloir porter la tête du Président au bout d’une pique en cas de courbe en hausse : il navigue à vue entre l’abîme économique et la montée des naufrages psychologiques. Il aspire au printemps, porteur possible de trêve épidémique. Or l’étude que nous publions ici à travers l’incroyable analyse de… la consommation de vin en France tend à montrer que les Français·es sont désormais, et depuis longtemps, plus angoissé·es par l’impact socio-économique du virus que par la maladie. Le choix du non-confinement va dans ce sens.

« À votre santé morale », semble nous dire le décideur maximo. Jusqu’à la cuite ?

Olivier Magnan