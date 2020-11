Temps de lecture constaté 3’50

J’essaie de suggérer que non…

Je suis interloqué. Quand s’annonce le film documentaire de Pierre Barnérias, Hold-up, retour sur un chaos, la presse unanime s’en empare et s’en gausse : Hold-up, le virus du complot. Un film complotiste qui alimente la paranoïa. Le piège redoutable des théories du complot… Barnérias lui-même est catalogué sulfureux. Cet homme, relaie Wikipédia, est « connu pour ses documentaires complotistes ». Aïe, c’est acté. Il n’est donc pas crédible. Toutes les chaînes le fustigent. Plaident à charge.

Pensez donc ! En 2014, « il attribue un complot mondial au Parti communiste et aux francs-maçons ». Pire, il s’intéresse aux expériences de mort imminente. Donc, quand un hebdomadaire aussi « sérieux » que L’Express consacre des unes « marronniers » (récurrentes) aux influences secrètes de la franc-maçonnerie mondiale, il ne fait pas œuvre de complotisme ? Quand des médecins fort sérieux publient des livres sur leur constat de phénomènes de mort imminente, ce sont des foldingos ?

Voilà le documentariste et ses entreprises malsaines catalogué, jugé, expédié par des scientifiques et par des journalistes sérieux (et pas dupes). Circulez (comme le virus), rien à voir, rien à retenir.

Le film de la honte dure 2 heures 43. Pas facile de trouver le temps – sinon quand le télétravail crée des loisirs – pour le visionner de A à Z et en parler en toute connaissance de cause. Entre deux urgences, je l’ai visionné. Repéré ses faiblesses, comme mes confrères zélés qui l’ont tous dénoncé dès lors que des témoignages émanent soit d’anonymes, soit de médecins ou de scientifiques peu connus (l’une des critiques avancées). Tiens donc. Parce que les reportages « non complotistes », comme il s’en multiplie sur les médias « sérieux », ne recourent jamais à l’anonymat ou aux témoignages d’inconnu·es ? Voire aux visages floutés ? Donc, sauf à penser que Barnérias ait payé des comédiens pour s’exprimer, je ne vois pas en quoi ces critiques, experts, scientifiques, médecins qui dénoncent des erreurs, des fautes, voire des complots à échelle mondiale seraient moins crédibles que d’autres quand ils soutiennent un raisonnement, fondé ou non.

Le réalisateur a, semble-t-il, tiré l’un des témoignages de son contexte pour lui faire exprimer le contraire de ce qui disait le locuteur. Ce n’est pas bien, c’est même détestable. Encore mieux : une chercheuse en comportement cybercriminel, interviewée dans le film, aurait été condamnée par la justice il y a six ans pour escroquerie. Deux belles boulettes !

Pourtant, la grande majorité des autres « sachants » interviewés dans le film, des plus connus (Philippe Douste-Blazy, le professeur Christian Perronne, le docteur Louis Fouché, tous connus pour leur approche des plus critiques de la gestion de l’épidémie en France), s’expriment sans ambiguïté, disent crument leur opinion, emploient des mots définitifs sans qu’il soit possible d’évoquer des citations hors contexte. Et aucun d’eux·elles ne relève de la justice. En soi, leurs propos critiques ne sont pas détournés ni détournables. Faudrait-il tous les disqualifier pour des intervenant·es justement dénoncés ?

Quoi d’autre ? Un debunker veut prouver les mensonges du documentariste qui a souligné, comme beaucoup d’autres journalistes, que la Suède, avec son choix du non-masque s’en sortait plutôt bien. Faux, s’insurge mon indigné confrère, ramené à la population respective de la France et de la Suède, le pays scandinave ne fait pas mieux. Mais il ne fait pas pire non plus ! Et sans masque ! L’information importante est là ! Faut-il alors « debunker » les debunkeurs ?

Autre rappel « accablant » du film, la fraude avérée du Lancet, cette éminente publication de haute volée qui a publié une étude truquée sur l’hydroxychloroquine prônée par le professeur Raoult (encore un complotiste !) pour la décrier et présenter l’anodin médicament comme dangereux. Le Lancet a reconnu son erreur et présenté des excuses : rien de plus vrai, factuel que cette péripétie déplorable. Or, souligne le film incriminé, Olivier Véran, ministre de la Santé, et les savants du Conseil scientifique ne sont jamais revenus sur le décret qui a frappé ce médicament d’interdit. Complot ? Non, belle démonstration, irréfutable, d’un faux pas français, lourd de conséquences.

La troisième partie du document s’envole vers la suspicion d’un complot mondial, orchestré par des firmes – le Big pharma – ou des milliardaires désireux de s’enrichir davantage, ou vers les criminels agissements de docteurs Folamour soupçonnés dans le documentaire de fabriquer sciemment du Sars-CoV-2 pour le disséminer dans la nature. Faux, vrai ? La bien-pensance se drape dans sa dignité pour en écarter l’hypothèse. C’est tout simplement impensable. Peut-être. Sans doute. Mais encore une fois, restons objectifs et ne sautons pas comme des cabris, comme disait De Gaulle à propos des « conspirateurs » favorables à une Europe supranationale : Barnérias, qui suit une logique, une démonstration, qui interviewe et recoupe comme tout journaliste digne de ce nom, file peut-être une bien mauvaise piste, veut voir dans ses documents – réels – la confirmation de ses convictions, mais que je sache, encore une fois, tout enquêteur mainstream, tout historien procède de même, lance des hypothèses, quitte à restituer au public la responsabilité de son approbation ou de sa réfutation.

Quand j’ai visionné avec grand plaisir, récemment, un documentaire historique attaché à démontrer que les États-Unis de Roosevelt, sa CIA et ses services secrets ont tout tenté pour s’approprier la France livrée aux nazis par Pétain, avec le témoignage éclairé, entre autres, de Jean-Louis Debré, fils du Premier ministre de De Gaulle, aucun média n’a crié au complot. Il ne s’agit pourtant pas de la position « officielle » de l’histoire des manuels qui vante tant l’amitié désintéressée de la plus grande démocratie du monde…

Mon sentiment, le voilà : arrêtons de nous débarrasser des empêcheurs de penser comme il faut, des critiques attachés à des démonstrations dites sulfureuses sous prétexte qu’il existe une information, vraie, vérifiée, quoiqu’émaillée d’opinions et de démonstrations contradictoires, et une fausse, mensongère, pipeautée où tous les intervenants sont manipulés et de parti pris. Le film de Barnérias contient des vérités et des mensonges, des témoignages solides et des propos qui n’engagent que ceux·celles qui les profèrent, mais il n’a rien à voir avec ces « documentaires » dits de propagande comme savaient les produire les « actualités » de tous les pays d’une certaine époque. Du pur complotisme en l’occurrence !

Regardez Hold-up sans complexe et forgez votre opinion critique. Barnérias traque des complots. À tort ou à raison. Mais fussent-ils imaginaires, ces complots que le réalisateur dessine font-ils de lui un complotiste de complots en un curieux retournement de situation ? Et de ceux et celles qui regardent ce film des victimes ou des naïf·ves ? C’est prêter aux Français·es bien peu d’intelligence (qui veut dire discerner, démêler, comprendre, remarquer) que de s’instituer leur mentor et leur maître à penser en leur disant ce qu’ils·elles peuvent voir ou pas. Vous avez le droit de visionner ce film et d’en tirer ce qu’il vous inspire sans « gober » tout et son contraire !

Olivier Magnan