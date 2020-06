Aujourd’hui, c’est vendredi. Les anguilles sont sous roche et le temps est à la réflexion. En additionnant l’expansion des réseaux sociaux qui fait de chaque individu un émetteur à part entière, la course des médias après tout scandale aux dépens de la réflexion et de la distanciation, l’incapacité de conserver un secret. Le mensonge ne paie plus.

Ce cher mensonge qui faisait croire aux nuages non radioactifs, aux décharges non polluantes, aux animaux sans additifs, aux poulets élevés en batterie pour leur plus grand bonheur, aux essais atomiques bienfaisants… Le voilà pris au piège par la généralisation du scandale, les médias à la course hystérique au scoop, la capacité de chacun de régler ses comptes par Twitter, Facebook et tous les sites, les blogs et les réseaux.

Mentir était un magnifique défaut simple à concevoir et à mettre en œuvre, si jouissif car apte à cacher les pires des actions. Mentir était une stratégie brillante quand on dissimulait la faute sous les traits de la vérité.

Il faut une fin alors adieu mensonges formateurs… On va devoir vivre sous l’emprise de la vérité ou la dictature de la transparence…

Nostalgie quand tu nous tiens !