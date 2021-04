Temps de lecture constaté 2’30

Le déconfinement devrait s’accélérer le 19 mai avec la réouverture des commerces.

Des perspectives. Enfin. Le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé les étapes successives du déconfinement. Et non au cours d’une allocution télévisée devant l’ensemble des Français·es. Mais lors d’un long entretien accordé à quelques titres de presse régionale. Un plan en quatre étapes. Dont la première échéance démarre ce lundi 3 mai. Avec notamment la fin de la fameuse attestation pour se déplacer en journée. L’essentiel de ce que vous devez savoir.

Les Français·es entrevoient le bout du tunnel. Emmanuel Macron croît à ce déconfinement. « La grande différence avec le mois d’octobre, c’est qu’aujourd’hui, nous avons un vaccin qui donne une perspective de sortie durable de la crise », rassure le chef de l’État. Avant d’ajouter : « La vie de la nation ne se réduit pas à l’évolution des courbes » ! Et heureusement d’ailleurs… Puisque le pays paraît bien loin du seuil des 5 000 nouveaux cas de covid-19 par jour. Au 29 avril, il affichait plus de 26 000 cas supplémentaires par rapport à la veille. Peu importe, le déconfinement se précise.

Première étape ce lundi 3 mai

Avec la fin des restrictions pour se déplacer au-delà de 10 km de son domicile. Par conséquent, disparition des attestations en journée. L’obstacle couvre-feu, lui, perdurera après ce 3 mai, et restera fixé à 19 h. De leur côté, les collègien·nes et lycéen·nes retrouveront les salles de classe… mais en demi-jauge !

Fin de l’attestation pour les déplacements en journée

Levée des restrictions pour les déplacements interrégionaux

Pas d’évolution pour les commerces

Télétravail maintenu

Couvre-feu maintenu et toujours à 19 h

Réouverture des lycées (en demi-jauge) et des collèges (une demi-jauge possible pour les classes de 4e et 3e en fonction des départements)

Mercredi 19 mai, l’ouverture des terrasses !

Étape charnière pour les bars et restaurants. Qui pourront ouvrir leurs terrasses avec six personnes maximum par table. Par ailleurs, ce 19 mai sonnera aussi la réouverture des commerces avec bien entendu des jauges et protocoles précis. Bonne nouvelle aussi pour les musées, les cinémas et les théâtres, qui pourront de nouveau accueillir du public. Sans franchir le seuil de 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur.

Réouverture des commerces

Lieux culturels rouvrent leurs portes : musées, cinémas, théâtres, salles de spectacles…

Réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateur·rices (800 à l’intérieur, 1 000 à l’extérieur)

Ouverture des terrasses des restaurants et des bars (six personnes maximum à table)

Couvre-feu décalé à 21 h

Télétravail maintenu

Rassemblements de plus de 10 personnes interdits

Assouplissement du télétravail le 9 juin

C’est à partir de cette date que les employeurs et les représentants du personnel pourront reprendre la main sur le télétravail et son intensité. Il ne s’agit pas de revenir à 100 % au bureau le 9 juin pour celles et ceux qui exercent une activité qui peut se faire à distance. Mais plutôt un assouplissement du protocole. « Il faudra définir un socle minimal de jours », prévient-on au ministère du Travail.

Assouplissement du télétravail

Couvre-feu décalé à 23 h

Cafés et restaurants peuvent rouvrir (en intérieur, six personnes par table)

Réouverture des salons et foires d’exposition (jusqu’à 5 000 personnes avec pass sanitaire)

Réouverture des salles de sport et extension de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact à l’intérieur

Accueil des touristes étranger·ères (avec pass sanitaire)

Fin du couvre-feu le 30 juin

En place depuis de longs mois, le couvre-feu, d’abord décalé, s’achèvera le 30 juin. Soit au début de l’été. Autrement dit, les Français·es pourront se déplacer où ils·elles veulent et quand ils·elles le souhaitent. En revanche, même à cette date, les discothèques ne pourront toujours pas rouvrir.

Fin du couvre-feu

Possibilité d’accéder à tout événement qui rassemble un public de plus de 1 000 personnes en intérieur et en extérieur (avec pass sanitaire)…

… Mais limite maximale de public présent adapté aux événements et à la situation sanitaire locale

Les discothèques restent fermées

GW