Le contenu est roi. Encore plus lorsqu’il y a une concurrence intense. Les marques et les entreprises investissent du temps pour créer du contenu de marque qui résonne avec leur public cible et leur image. Elles développent des campagnes publicitaires payantes qui génèrent des revenus et attirent de nouveaux clients.

Mais la question récemment posée est : contenu traditionnel ou contenu UGC : lequel est le mieux pour votre marque ? Le meilleur dans tout cela, c’est que vous n’avez pas nécessairement à choisir entre les deux. Vous devez simplement déterminer lequel fonctionnerait le mieux pour votre marque ou votre entreprise.

Jetons un coup d’œil aux deux types de contenu, leurs avantages et inconvénients, et comment ils se comparent.

Qu’est-ce que le Contenu Généré par les Utilisateurs (UGC) ?

Le UGC est tout contenu créé par quelqu’un d’autre que les marques. Il est créé en leur nom par des clients ou des utilisateurs, UGC creator France, et des influenceurs. Le contenu UGC est devenu une partie importante de nombreuses stratégies de marketing et de branding car il a un impact considérable sur les décisions d’achat lorsqu’il est bien fait.

Le contenu UGC peut prendre de nombreuses formes différentes, mais il s’agit principalement de divers types de vidéos et de photos que les marques utilisent dans leurs campagnes publicitaires payantes, ainsi que dans le cadre de leur stratégie de marketing organique :

Vidéos de déballage

Vidéos de témoignages et de critiques

Vidéos tutoriels

Publications sur les réseaux sociaux (Stories, Reels, etc.)

Avantages :

Contenu authentique et accessible qui augmente la confiance et l’engagement

Renforce la confiance et augmente les conversions en influençant les décisions d’achat

Rentable

Renforce la fidélité à la marque et la communauté

Inconvénients :

Apparence moins professionnelle comparée aux paramètres de studio professionnel des contenus de marque

Pour être juste, cet inconvénient n’est pas nécessairement un défaut. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles ce type de contenu fonctionne si bien dans la publicité payante. Il s’agit de contenu brut, créé par les utilisateurs, qui ne ressemble pas à des publicités, ce qui explique qu’il suscite un engagement plus élevé et de meilleures conversions.

Qu’est-ce que le Contenu Traditionnel ?

Le contenu traditionnel est un type de contenu créé par une marque. C’est un type de contenu que vous connaissez déjà bien. Il est basé sur des recherches d’une équipe marketing interne, combinant un mélange de texte (articles de blog et articles), de photos et de vidéos, d’infographies, de livres électroniques, de rapports, de guides, et plus encore.

Avantages :

Les marques contrôlent le ton, le style et la précision, pour s’assurer que tout s’aligne sur les stratégies marketing ; il a l’air plus professionnel et soigné

Maintient une voix et une image de marque cohérentes sur tous les canaux

Inconvénients :

Le contenu de haute qualité est coûteux et demande du temps, nécessitant des ressources professionnelles

Manque de sincérité et d’authenticité, il est moins personnel

Nécessite une équipe dédiée ou une externalisation, ce qui peut être un défi en termes de budget

Lequel choisir ?

Le truc, c’est que vous ne devriez pas avoir à choisir entre les deux. Ce sont deux types de contenu complètement différents et votre entreprise peut bénéficier des deux.

C’est ainsi que vous pouvez obtenir une stratégie de contenu solide qui non seulement renforcera votre marque, mais construira également une communauté solide de clients fidèles.

Voici comment vous pouvez combiner les deux :

Publiez un article de blog (rédigé par votre équipe) sur votre site web à propos d’un nouveau produit. Ensuite, lancez des campagnes payantes avec des vidéos de créateurs de UGC, expliquant comment utiliser le produit, le déballer, et des témoignages en vidéo.

Postez des photos et vidéos de votre marque et du contenu généré par les utilisateurs sur vos réseaux sociaux : avis clients, photos, et vidéos de déballage.

En plus d’utiliser du matériel des créateurs de UGC, vous pouvez également organiser des concours et des cadeaux sur vos réseaux sociaux, pour élargir votre audience et interagir avec vos clients.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus, les deux types de contenu ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Le contenu traditionnel est professionnel et contrôlé mais demande beaucoup de ressources et est moins accessible. Mais vous avez besoin de photos de qualité de vos produits pour mettre en valeur votre marque, ainsi qu’un branding bien conçu. D’autre part, le UGC est authentique, rentable et peut vous aider à élever votre marque à un niveau différent lorsqu’il est bien utilisé.

La combinaison des deux peut tirer parti de leurs forces, boostant l’engagement, la confiance et la polyvalence. Le choix devrait dépendre des besoins de l’entreprise, des objectifs et des préférences du public. En évaluant ces facteurs, les marques peuvent créer une stratégie de contenu efficace.