Selon l’étude chiffrée pour Simplébo de l’impact d’une présence en ligne pour les TPE/PME françaises

Une start-up au nom engageant, Simplébo, réalise des sites à grande échelle à partir d’algorithmes d’IA depuis 2013 (Alexandre Bonetti, CEO, Romain Nony, CPO et Jérémy Kenigsman, CTO). Ce labellisé Jeune entreprise innovante (JEI), lauréat Scientipôle, a demandé à 1 678 professionnels répartis sur l’ensemble du territoire français (secteurs santé/bien-être, 23 %, artisanat, 17 %, commerce de proximité, 31 %, services/conseils, 29 %) d’exprimer leur activité en ligne, en février 2021, en pleine crise covid.

Les réponses significatives

Depuis la crise sanitaire,

• 51 % des TPE/PME ont une présence sur le Web

• 72 % des professionnelsconsidèrent quele site booste leur business

• 52 % des commerces de proximitéenregistrent une augmentationde 20 à 40 % de la fréquentation en magasin grâce à leur présence en ligne

• Seulement 1 professionnel sur 2 communique en ligne avec ses clients

• 41 % des professionnels ignorent si le click & collect et la livraison augmente vraiment les ventes

• 65 % des TPE/PME considèrent que le coût d’une présence sur le Web est bien rentabilisé Les entreprises de services et de conseils sont les plus présentes sur le web avec 64 % d’entre elles qui disposent d’un véritable site. Les commerces de proximité sont également de plus en plus actifs : 51 % ont un site.

On note un retard flagrant pour le secteur de l’artisanat où le taux d’équipement en site Internet n’est que de 21 %. Ces professionnels sont néanmoins 48 % présents sur un réseau social, majoritairement Facebook.

Avez-vous une ou plusieurs présences sur Internet

pour présenter votre activité professionnelle ? Réponses Principaux secteurs Global Santé/Bien-être Artisanat Commerce de proximité Services/ Conseils Oui j’ai un site 45 % 21 % 51 % 64 % 45 % Oui je suis inscrit sur au moins un réseau social (Facebook, LinkedIn, Instagram) 49 % 48 % 44 % 61 % 51 % Non, rien du tout 53 % 54 % 52 % 37 % 49 %

Web = business ?

Pour les professionnels équipés, cette visibilité est clairement un gage d’augmentation de leur activité.

C’est ce que déclarent 83 % des entreprises de services, 75 % des professionnels de la santé ou du bien-être, 72 % des commerces de proximité et 59 % des artisans.

Pensez-vous qu’être visible sur Internet augmente votre chiffre d’affaires ? Réponses Principaux secteurs Global Santé/Bien-être Artisanat Commerce de proximité Services/ Conseils Oui 75 % 59 % 72 % 83 % 72 % Non 25 % 41 % 28 % 17 % 28 %

Un site augmente le chiffre d’affaires des TPE-PME pour deux raisons :

1. Les consommateurs ont pris le réflexe de trouver leurs prestataires sur Google, que ce soit en btob ou btoc

2. Le bouche-à-oreille est une source majeure de clients et il fonctionne ainsi : les consommateurs demandent conseil à leurs amis qui leur recommandent plusieurs prestataires, puis ces consommateurs google-isent les noms qu’on leur a donnés pour faire leur propre choix. Un beau site internet rassure et influence le choix du consommateur. Au contraire, l’absence de site incite le client à continuer ses recherches.

33 % d’augmentation de CA en moyenne grâce au Web

Dans les faits, les acteurs du service et du conseil estiment l’augmentation de leur chiffre d’affaires grâce à leur présence sur le Web comprise entre 40 % et 60 %. Pour les autres secteurs, la fourchette de cette augmentation est moindre, mais reste importante : entre 20 % et 40 %.

Selon vous, quel est le pourcentage annuel moyen d’augmentation

de votre chiffre d’affaires grâce à votre présence sur le Web ? Réponses Principaux secteurs Global Santé/Bien-être Artisanat Commerce de proximité Services/ Conseils Aucun 3 % 13 % 9 % 1 % 7 % Entre 10 % et 20 % 12 % 20 % 11 % 6 % 12 % Entre 20 % et 40 % 37 % 31 % 34 % 29 % 33 % Entre 40 % et 60 % 19 % 7 % 18 % 33 % 19 % Entre 60 % et 80 % 10 % 2 % 5 % 18 % 9 % Entre 80 % et 100 % 5 % 1 % 1 % 9 % 4 % Je ne sais pas 14 % 26 % 22 % 4 % 16 %

L’État a bien compris qu’une entreprise qui crée un site marchand a tendance à augmenter son chiffre d’affaires et donc à augmenter les recettes fiscales. C’est une des raisons pour lesquelles les « aides à la numérisation » se multiplient.

Quel est l’impact d’un site Web sur la fréquentation en magasin ?

Plus de 60 % des commerces de proximité et des acteurs de la santé ou du bien-être s’accordent à dire que leur présence en ligne aboutit à une augmentation significative de la fréquentation des clients, contre seulement 36 % pour les artisans et 41 % pour les entreprises de service :

Avez-vous noté une augmentation de la fréquentation dans votre magasin ou local

grâce à votre visibilité sur le Web ? Réponses Principaux secteurs Global Santé/Bien-être Artisanat Commerce de proximité Services/ Conseils Oui 67 % 36 % 63 % 41 % 52 % Non 33 % 64 % 37 % 59 % 48 %

Pour les acteurs qui ont noté une augmentation de la fréquentation de leur magasin, elle est en moyenne comprise entre 20 % et 40 %.

Si oui, pouvez-vous chiffrer l’augmentation de la fréquentation dans votre magasin ou local grâce à votre visibilité sur le Web ? Réponses Principaux secteurs Global Santé/Bien-être Artisanat Commerce de proximité Services/ Conseils Jusqu’à 10 % 5 % 21 % 4 % 12 % 11 % Entre 10 % et 20 % 22 % 38 % 31 % 29 % 30 % Entre 20 % et 40 % 49 % 27 % 41 % 28 % 36 % Entre 40 % et 60 % 13 % 10 % 19 % 15 % 14 % Entre 60 % et 80 % 10 % 3 % 4 % 14 % 8 % Entre 80 % et 100 % 1 % 1 % 1 % 3 % 1 %

Communication avec les clients : peut mieux faire !

Le Web favorisent, pour certains professionnels, une communication en ligne avec leurs clients réels ou potentiels. C’est particulièrement le cas pour le secteur santé et bien-être, mais aussi le service et conseil qui engagent fortement la conversation avec leurs cibles : respectivement à 66 % et 82 %.

En revanche, pour les artisans et les commerces de proximité, la communication n’est que très peu active : 24 % et 37 %, sûrement car ces professionnels sont moins devant leur ordinateur au quotidien.

Avec votre site ou vos pages, communiquez-vous en ligne avec vos clients ? Réponses Principaux secteurs Global Santé/Bien-être Artisanat Commerce de proximité Services/ Conseils Oui 66 % 24 % 37 % 82 % 52 % Non 34 % 76 % 63 % 18 % 48 %

Des doutes sur l’impact du click & collect

À la question : « Si vous proposez le click & collect ou la livraison sur votre site, avez-vous noté une augmentation des demandes grâce à ces solutions ? », les réponses sont mitigées : 41 % des acteurs sont totalement dans l’inconnu, et 40 % dans la négation.

Si vous proposez le click & collect ou la livraison sur votre site, avez-vous noté une augmentation des demandes grâce à ces solutions ? Réponses Principaux secteurs Global Santé/Bien-être Artisanat Commerce de proximité Service / Conseils Oui 21 % 12 % 23 % NC 19 % Non 35 % 49 % 36 % NC 40 % Je ne sais pas 44 % 39 % 41 % NC 41 %

Le click & collect et la livraison sont de réelles « bouées de sauvetage » en temps de confinement. Mais la réalité est que de nombreuses petites entreprises ont du mal à vendre en ligne face à Amazon ou autres plates-formes, qui proposent plus de choix, plus de services et des délais de livraison très rapides. Nous remarquons que les entreprises qui tirent le plus de chiffre d’affaires de leur site sont celles qui proposent des services, et non des produits physiques, contrairement à ce que l’on pourrait penser.

Un ROI certain

Globalement, 65 % des professionnels considèrent que le coût d’une présence sur le Web est rentabilisé (30 % très largement et 35 % globalement).

Selon vous, le coût de votre présence sur le web est-il rentabilisé ? Réponses Principaux secteurs Global Santé/Bien-être Artisanat Commerce de proximité Services/ Conseils Oui très largement 34 % 19 % 28 % 39 % 30 % Oui globalement 38 % 22 % 37 % 41 % 35 % Non pas du tout 16 % 26 % 19 % 18 % 19 % Je ne sais pas 12 % 33 % 16 % 2 % 16 %

Cette question de la rentabilité est cruciale. Pendant des années, les agences Web ont proposé des sites Internet à plusieurs milliers d’euros, sans prestation de référencement continue. Ces sites devenaient rapidement obsolètes face à des normes de Google qui évoluent. Depuis quelques années, et sur les recommandations de Google, des agences proposent des services par abonnement : les entreprises disposent de sites Web optimisés en continu, pour quelques dizaines d’euros par mois et un ROI beaucoup plus facile à atteindre.