Quelle influence de l’IA sur les cabinets du Big 4 ? Par Kamel Djouadi, Louis De Tudert et Lucas Morin, étudiants du programme Audencia Grande École. Dans le cadre du concours des meilleures copies de l’école de commerce nantaise.

L’intelligence artificielle (IA) est un concept révolutionnaire qui a changé le fonctionnement de multiples industries et la qualité des services proposés : des voitures autonomes aux assistants personnels, en passant par les produits personnalisés. En particulier dans le monde des affaires, l’IA a permis de mieux comprendre les données recueillies pour améliorer, prévenir, développer et rationaliser tous les aspects de l’entreprise.

Comme dans d’autres industries, l’IA s’est implantée dans le secteur du conseil. Selon une étude de l’Insee, c’est la troisième industrie où l’IA est la plus exploitée aux États-Unis, avec un taux d’adoption de 30 %. Stephen Hawking a prévenu que l’IA pourrait sonner le glas de la civilisation. Une peur de l’IA est apparue dans le monde professionnel en partant de l’hypothèse suivante : les machines peuvent remplacer les humains et conduire au chômage de masse. Cet article est basé sur un entretien avec Redouane El Amrani, professeur en Systèmes d’informations et Transformation numérique à Audencia, qui a réalisé de nombreux projets de transformation numérique en utilisant l’IA, le big data et la blockchain. L’objectif principal de cet article est de comprendre comment l’IA est à l’heure actuelle mise en œuvre et utilisée dans les quatre grands cabinets de conseil (BIG 4) et comment elle pourrait évoluer dans l’avenir proche de cette industrie.

Comment les activités de conseil des cabinets du BIG 4 profitent-elles des technologies de l’IA, en particulier dans les domaines de la finance et de l’audit ?

Les grands cabinets de conseil financier et d’audit ont vu leur industrie considérablement perturbée par l’arrivée de l’IA et de l’automatisation. Ces technologies peuvent grandement améliorer le fonctionnement des cabinets et les services qu’ils fournissent aux clients. M. El Amrani estime que les avantages sont multiples, notamment la collecte et l’analyse de données, les tâches administratives et l’amélioration de la productivité.

Premièrement, l’IA aide les cabinets à recueillir des données en masse et à les analyser rapidement. Les consultants peuvent utiliser les outils d’IA pour collecter des données sur les ventes, les opérations, la chaîne d’approvisionnement et d’autres aspects de l’entreprise. Les outils d’IA peuvent traiter ces données beaucoup plus rapidement qu’un être humain, ce qui permet aux consultants de fournir des résultats opportuns et précis à leurs clients. Par exemple, avec l’IA, les tests de cheminement peuvent également analyser toutes les données disponibles, plutôt que de se concentrer sur certaines données choisies au hasard, ce qui permet de fournir une image plus complète.

Deuxièmement, l’IA est très efficace pour gérer les tâches administratives courantes, comme la facturation, la tenue de dossiers et la conformité réglementaire. L’automatisation robotisée des processus (RPA) peut aider les cabinets à rationaliser ces tâches et à suggérer des décisions logiques. Une fois les employés subalternes libérés des tâches administratives, ils peuvent se concentrer sur des tâches plus utiles et améliorer l’engagement et la productivité.

Enfin, l’IA peut améliorer la productivité des cabinets de conseil financier et d’audit en automatisant les tâches répétitives et en utilisant des assistants virtuels pour organiser les réunions et gérer les dossiers. Cela libère du temps et permet aux employés subalternes de se concentrer sur un travail plus intéressant, augmentant ainsi l’efficacité et la satisfaction globales. Cependant, comme le souligne M. El Amrani, il faut être conscient que l’adoption des technologies de l’IA nécessitera des changements importants dans leur structure organisationnelle, avec notamment la nécessité de permettre aux employés de se perfectionner dans de nouveaux domaines, de repenser les rôles et les responsabilités, et éventuellement de restructurer les équipes et les services pour intégrer pleinement l’IA dans leurs opérations.

L’IA est un véritable atout pour les clients

Les quatre grands cabinets (Big 4) investissent dans l’IA pour simplifier les tâches internes, mais également pour faciliter les échanges avec les clients. En effet, en raison des missions que les cabinets effectuent chez leurs clients, ils doivent accéder à un grand nombre de données (rapports comptables, dossiers internes, présentations, etc.). Elles sont ensuite analysées par les équipes qui se concentrent sur les données pertinentes. Ce long et fastidieux travail est maintenant réalisé par l’IA, ce qui permet de collecter des données en open source, celles transmises par les clients, puis de les analyser. Ce transfert d’informations se fait de manière sécurisée pour garantir l’indépendance du travail des cabinets d’audit ou de conseil.

En outre, comme le souligne M. El Amrani, l’utilisation d’une IA pour le client par l’un des cabinets formant le Big 4 est basée sur la disponibilité de cette dernière. En effet, l’IA peut améliorer la relation client en étant disponible en permanence pour répondre aux demandes de son interlocuteur. Cela contribue à fidéliser le client et à libérer du temps pour les équipes opérationnelles.

Enfin, l’IA permet également au client d’avoir un contact multidisciplinaire car il possède des compétences diverses et variées qui ne s’arrêtent pas aux domaines financiers ou comptables. Cela lui permet d’obtenir une réponse plus complète par rapport à la situation, sans faire appel à d’autres équipes ayant une expertise dans des sujets fiscaux ou stratégiques.

Mais l’IA peut-elle être une menace pour l’industrie du conseil ?

Il y a plus de cent ans, les gens ne savaient même pas ce qu’était l’électricité, et elle est désormais une nécessité absolue dans notre vie quotidienne. L’intelligence artificielle est la nouvelle électricité, utilisée par la très grande majorité de l’industrie, elle a vraiment transformé la façon dont les entreprises fonctionnent. L’IA a un potentiel similaire, il n’y a pas d’industrie sur laquelle elle ne peut pas avoir d’impact en termes d’automatisation, de changement de processus, de lancement de nouveaux types de services et d’innovations.

Les temps sont difficiles pour les grands cabinets de conseil et les petits consultants indépendants, car ils sont forcés de réagir aux changements apportés par cette technologie. Les consultants craignent certainement plus l’IA que d’autres secteurs comme la fabrication, le transport, la finance ou les entreprises. Seul le temps dira à quelle vitesse et dans quelle mesure l’IA menacera l’industrie du conseil et comment elle affectera son activité. Alors que l’IA va certainement changer l’industrie, elle l’aidera également en donnant aux consultants des outils plus puissants et plus efficaces pour mieux analyser les données et ainsi permettre une meilleure compréhension des entreprises qu’ils conseillent. Il faudra de nombreuses années avant que les systèmes d’IA deviennent si sophistiqués qu’ils pourront fournir des décisions judicieuses. D’ici là, l’industrie du conseil est assurée que son travail ne sera pas préempté par l’IA.

Le but principal de la plupart des progrès technologiques est de pouvoir faire mieux, plus vite, en moins de temps et au moindre coût. C’est pourquoi les systèmes d’intelligence artificielle peuvent être perçus comme une menace pour l’industrie du conseil. Ce que les consultants fournissent et dont l’IA est incapable reste l’interaction humaine et des conseils fondés. Ce prisme doit être considéré comme un outil et non comme une machine qui remplacera le consultant.