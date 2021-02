4 copies de cadres dirigeants engagés dans la formation continue Audencia International MBA et Executive MBA, soumises au vote du jury ÉcoRéseau Business. 2e article.



Ils et elles devaient, comme en temps de non-pandémie, s’égayer à l’étranger dans un learning trip au cours duquel ils et elles acquièrent une vision solide des réalités entrepreneuriales partout dans le monde. Leur « voyage » a beau s’être limité aux réalités françaises, les cadres dirigeant·es en formation continue en ont tiré des synthèses thématisées qu’ils et elles exposent dans le format réduit d’une « copie ». C’est l’un de ces quatre articles qui sera publié et primé dans le numéro d’avril d’ÉcoRéseau Business.

Il s’agit d’un projet mené par Mickaël Naulleau, director of International MBAs et Catherine Chassanite, Executive MBA programme manager, avec les participants Executive MBA.

Audencia : la grande école fondée en 1900 conserve son campus principal à Nantes. Elle possède des implantations à Paris, La Roche-sur-Yon, Pékin et Shenzhen. Elle propose des formations de bac +3 à bac +8 dans le domaine du management et de la communication. Et des formations continues de ce type.

Mickaël Naulleau est directeur de la MBA Community

Catherine Chassanite est responsable des programmes Executive et Full-time MBAs

Les articles publiés : ils sont rédigés dans le cadre de la promo 2020 des Executive MBA. En général des cadres dirigeants avec 15 ans d’expérience professionnelle et de management d’équipes. C’est une formation continue sur 18 mois que les participants mènent en parallèle de leur activité professionnelle.

Ce qu’en disent les deux professeur·es : le principe de l’Executive MBA est d’explorer et apprendre au service d’une vision globale de l’entreprise. Il nous a donc semblé évident qu’en cette année 2020, les participant·es avaient une opportunité unique de récolter un retour d’expérience de la part des professionnels sur les conséquences de la pandémie, notamment en termes d’innovation.

L’objectif est double : utiliser les apprentissages en cours pour apporter une vision d’ensemble et analyser les informations reçues en temps réel. En tirer un article contribue à la diffusion de bonnes pratiques et d’inspiration, en lien avec les valeurs d’Audencia : innovation, coopération et responsabilité.