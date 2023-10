Temps de lecture estimé : 3 minutes

Zoom sur les structures collaboratives dans les cabinets de conseil. Par Harikrishnan Krishnakumar, Mohamed Omar Ait Mouh et Shrisha Ranjitkar, étudiants Audencia Grande École. Dans le cadre du concours des meilleures copies étudiantes de l’école de commerce nantaise.

Vous êtes-vous déjà demandé comment les cabinets de conseil obtiennent des résultats plus rapides pour leurs clients grâce à des solutions et des services plus sophistiqués, tout en restant dans la course face aux nombreuses perturbations numériques et commerciales qui se produisent dans le monde d’aujourd’hui ? Comme toute autre entreprise, il est essentiel pour les cabinets de conseil de créer un modèle d’affaires agile qui soit capable de transférer et de gérer les connaissances. Pour ce faire, les cabinets de conseil d’aujourd’hui regardent au-delà du « modèle d’affaires pyramidal » traditionnel et exploitent le pouvoir de la collaboration.

Pourquoi les structures collaboratives sont-elles importantes dans les cabinets de conseil ?

Depuis l’émergence des premiers consultants, l’industrie a connu de nombreux changements et une croissance dans divers domaines d’expertise. Toutefois, jusqu’à présent, de nombreux cabinets de conseil travaillent généralement avec leurs clients selon un modèle pyramidal, où l’associé principal, en tant que directeur général, est chargé de maintenir la relation et la communication avec les clients. Et les consultants subalternes sont responsables de la stratégie et de l’exécution du projet au nom du client.

Bien que ce modèle soit toujours pertinent dans la plupart des domaines d’expertise, il pourrait ne pas répondre aux besoins changeants des clients de se voir proposer une solution de qualité dans un délai raisonnable. Si les cabinets de conseil veulent obtenir un avantage concurrentiel en termes de création de valeur, il est essentiel pour eux de s’adapter aux nouveaux modèles d’affaires comme la structure collaborative. Dans le cadre de ce modèle, les cabinets de conseil peuvent accroître leurs performances grâce à une collaboration transversale et externe avec d’autres sociétés de conseil, selon leurs besoins.

Dorian Faveriel-Jeanjacques, consultant en banque chez Invoke Luxembourg, déclare : « La collaboration au sein de ma société se fait avec un manager qui gère trois équipes différentes, dans lesquelles vous avez votre consultant qui assure la veille réglementaire des banques et des OPC. Il y a ensuite un deuxième groupe de consultants-développeurs qui travaillent sur le développement du logiciel que nous distribuons à nos clients. Et enfin, une autre équipe chargée de la hotline ou constituée de testeurs qui est chargée de répondre à toutes les questions des clients. Ainsi, la collaboration a été répartie entre les équipes, ainsi qu’avec les clients. »

En prenant cet exemple, il est facile de comprendre qu’une structure collaborative fonctionne selon les trois grands piliers de la performance :

Partage des connaissances : Promouvoir le partage de l’expertise entre les différentes équipes et les différents départements peut aider à améliorer la qualité des solutions que le cabinet propose aux clients. Renforcement de l’innovation : la collaboration peut susciter de nouvelles idées et approches pour résoudre les problèmes et mener à des solutions novatrices permettant à un cabinet de conseil de se démarquer de ses concurrents. Culture d’équipe : la création d’un esprit d’équipe et une responsabilité partagée entre les collaborateurs mènent à une plus grande satisfaction au travail et favorise la rétention des talents.

Mais comment les cabinets de conseil peuvent-ils mettre en œuvre de telles structures collaboratives ?

La compréhension des valeurs fondamentales d’un cabinet de conseil est essentielle à la transition vers une structure de travail collaboratif. Dans un livre blanc, le Groupe QMP mentionne que la structure collaborative est un « modèle comportant quatre cercles de collaboration entre consultants ». Dans ce cas, une entreprise peut uniquement aspirer à l’excellence en vertu de quatre piliers que sont la confiance, le développement des affaires, le leadership éclairé et l’exécution de projets tout en continuant à mettre l’accent sur l’éthique fondamentale, l’intégrité, le capital intellectuel et les relations. Compte tenu de cela, les cabinets peuvent mettre en œuvre ladite structure en s’adaptant à un ou plusieurs types de structure collaborative.

Les cabinets de conseil qui cherchent à rester près de chez eux peuvent mettre en œuvre le type transversal de structure collaborative. Dans le cadre de ce type de collaboration, des équipes de différentes fonctions de l’entreprise réunissent des consultants de différents départements ou groupes de pratique pour travailler sur un projet. Cette structure favorise clairement le partage des connaissances et de l’expertise et peut mener à un regroupement positif sur un large éventail de compétences et de perspectives.

D’autre part, les entreprises plus enclines à créer une collaboration fondée sur l’expertise peuvent se concentrer sur la mise en œuvre de groupes de pratique ou de communautés de pratique. Dans ce type de collaboration, les cabinets peuvent promouvoir des groupes de pratique composés de consultants spécialisés dans un domaine d’expertise particulier, comme la finance, le marketing ou la technologie. Un calendrier de réunions régulières peut être établi pour partager les meilleures pratiques qui peuvent contribuer à créer un esprit de groupe et un but commun au sein du cabinet.

En outre, les cabinets peuvent également créer et personnaliser la collaboration en fonction des exigences du projet, des besoins en main-d’œuvre, des besoins technologiques et des besoins stratégiques des cabinets externes.

Quels sont les obstacles à prendre en compte ?

Bien que les structures collaboratives puissent apporter de nombreux avantages au cabinet de conseil, des défis et des obstacles peuvent également survenir. Dorian, la personne que nous avons interrogée, se souvient : « Parfois, certaines personnes peuvent renoncer de manière passive, et il peut être difficile d’essayer de collaborer avec elles. De plus, si la direction générale du cabinet communique mal avec de mauvaises politiques écrites, la collaboration ne pourra exister, ou du moins elle existera avec des résultats insuffisants. »

Les problèmes de communication sont en effet l’un des défis majeurs pour un cabinet qui s’adapte à la collaboration. Il peut être difficile de faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. En outre, une gestion inefficace et une résistance au changement peuvent entraîner l’échec de la mise en place d’une culture de collaboration au sein du cabinet. De plus, les préoccupations liées à la propriété intellectuelle sont une autre difficulté à laquelle est souvent confrontée une entreprise qui met en œuvre une collaboration. Comment un cabinet de conseil peut-il traiter un grand nombre d’informations sensibles et exclusives alors que le partage de ces informations devient essentiel ?

De même, les structures collaboratives dépendent souvent de la technologie utilisée pour faciliter la communication et le partage des informations. Toutefois, si la technologie est désuète, difficile à utiliser ou non intégrée à travers les différentes équipes ou les différents départements, elle peut créer des obstacles à une collaboration efficace.

Les avantages l’emportent-ils sur les inconvénients ?

Malgré les défis que la structure collaborative peut représenter, les avantages d’une grande efficacité, de solutions de haute qualité et d’une intensification du travail d’équipe l’emportent sur les inconvénients. Les cabinets de conseil qui sont désireux de s’adapter à une structure collaborative peuvent surmonter les défis mentionnés ci-dessus en favorisant une communication ouverte, en clarifiant les rôles et les responsabilités de chacun, en mettant en place un système de formation et de soutien et en réglant les conflits de façon proactive. En privilégiant la collaboration, les cabinets de conseil peuvent se démarquer de leurs concurrents et favoriser leur future réussite.