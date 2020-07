L’expert-comptable a l’avantage de connaître parfaitement la situation financière et économique de ses clients mais également d’assurer une veille permanente des différents dispositifs d’aides mis en place par les pouvoirs publics. Dans ce contexte de crise sanitaire et économique sans précédent, il peut donc orienter très rapidement ses entreprises clientes vers les dispositifs incontournables et nécessaires à leur survie.

Ce professionnel du chiffre peut par exemple, simultanément, conseiller à un client de mettre en place l’activité partielle au sein de sa structure mais également, en fonction de la typologie de ce dernier, l’orienter vers le bon dispositif permettant d’obtenir des liquidités visant à soutenir la trésorerie et l’activité (fonds de solidarité, prêt garanti par l’État, divers prêts Bpifrance en co-financement tels que le prêt Atout ou les prêts Rebonds…).

Des outils mis à disposition des experts-comptables par l’ordre pour accompagner les chefs d’entreprise dans leurs recherches de financement permettant notamment de soutenir la trésorerie

Application dédiée exclusivement aux demandes de prêt garanti par l’État

L’ordre des experts-comptables a mis en ligne, début avril, un espace dédié aux experts-comptables pour accompagner leurs clients dans l’obtention du prêt garanti par l’État. Un formulaire spécifique de demande de prêt garanti par l’État a été conçu pour répondre aux attentes et besoins des banques et les informer des actions mises en place par les entreprises dans le cadre de cette crise majeure. https://network.experts-comptables.org/financement

Prêt Rebond flash (déclinaison du Prêt Rebond en réponse à Covid-19)

Bpifrance et le CSOEC ont lancé le «prêt Rebond flash» fin avril en région Auvergne Rhône-Alpes et le 5 mai en Île-de-France. Le dispositif doit être étendu à d’autres régions prochainement. Bpifrance a souhaité s’appuyer sur un tiers de confiance reconnu et légitime : l’expert-comptable. Ce dernier, mandaté expressément par son client, confirme quelques informations en ligne et dépose les justificatifs nécessaires directement sur la plate-forme de Bpifrance.

Auvergne-Rhône Alpes : http://pretregion.auvergnerhonealpes.fr

Ile-de-France : http://pret-rebond.iledefrance.fr

L’accompagnement de l’entrepreneur par un expert-comptable constitue un gage de fiabilité pour les financeurs

En cette période troublée, l’expertise apportée au dossier de demande de financement ainsi que la transmission de documents élaborés par ce tiers de confiance rassurera fortement les financeurs.

Néanmoins, en cas de difficulté à négocier un rééchelonnement ou à obtenir des financements (prêt garanti par l’État, gel des lignes de crédits, difficultés à financer le besoin en fonds de roulement…), l’expert-comptable pourra orienter son client vers le service de la Médiation du crédit : https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit