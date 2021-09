Trois ans après la remise du rapport Mission Coworking : faire ensemble pour mieux vivre ensemble, j’ai remis ce vendredi 27 aout 2021 au Premier ministre, Jean Castex, le rapport de France Tiers lieux Nos territoires en action – Dans les tiers-lieux se fabrique notre avenir !

La vitalité et le rôle déterminant joué par ces tiers lieux pour (re)dynamiser nos territoires, villes moyennes et rurales ne faiblissent pas. Ils s’intensifient, même. J’en veux pour preuve, tout d’abord, leur nombre croissant. « Nous partîmes cinq cents, mais par un prompt renfort, Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port » … et pour cause ! Nous pensions qu’ils n’étaient que 600 début 2018, ils étaient au moins 1 800 en septembre de la même année et ils sont désormais près de 2 500 et seront certainement 3 500 d’ici à 2022 !

Les tiers-lieux répondent aux problématiques actuelles et futures, qu’elles portent sur le travail, l’environnement ou l’alimentation, ils accueillent la société civile dans toute sa diversité, ils se développent aussi bien dans les périphéries ou les quartiers prioritaires que dans les villes moyennes, les petites villes et les villages.

Vous l’aurez compris, le mouvement des tiers-lieux est essentiel, incontournable pour penser et fabriquer la France de demain. Leur croissance révèle la capacité de la société civile à construire des réponses concrètes, pragmatiques et opérationnelles aux défis du xxie siècle.

C’est un antidote au désespoir, une France qui se saisit de son destin. Le gouvernement en a compris l’importance en débloquant 130 millions d’euros pour poursuivre cette transformation de la société française et en valorisant les solutions pragmatiques qui émergent dans tous les territoires. Nous serons au rendez-vous, pour vacciner la France contre le repli sur soi.