Imaginez un monde du travail qui dynamiserait les territoires, améliorerait la marque employeur, accélérerait la révolution verte et prendrait en compte l’équilibre des vies de salariés. C’est l’ambition de la proposition de la Fondation Travailler autrement de créer un Chèque bureau. Une proposition qui fédère tant les syndicats que les entreprises, le monde politique et le monde économique (Sébastien Bazin (Accor), Marylise Léon (CFDT), Jérôme Saddier (ESS France), Myriam El Khomri (Sciaci St Honoré), Laurent Grandguillaume (Fondation Travailler autrement), Véronique Bégague (Nexity), Louis Gallois, Laurent Escure (Unsa).

Pour bien en saisir la genèse, il faut passer par la question des territoires et des transitions. La première d’entre elles est numérique. Comparable à l’impact de l’avènement de l’électricité, elle offre des possibilités quasi illimitées pour les territoires. La seconde transition est sans conteste écologique. Elle s’impose à tous comme une évidence dans une société qui cherche du sens et qui accepte ses responsabilités vis-à-vis de notre futur commun. La troisième transition est celle du rapport au travail, accélérée par la crise que nous traversons. Autonomie, confiance, collectif, telles sont les valeurs que les actifs recherchent.

Ainsi, pour répondre à ces exigences et réinventer nos manières d’être, abandonner nos croyances et nos certitudes – ce qui est anxiogène – et bâtir un modèle de société plus juste, plus équilibrée – ce qui est challengeant et motivant –, nous avons souhaité créer un premier outil, une innovation agile et souple pour tous nos concitoyens, le monde économique et les territoires.

Le Chèque bureau est un premier pas dans l’époque qui s’ouvre. C’est un projet sociétal complet, une double révolution dans nos organisations de vie et par voie de conséquence, dans nos organisations de travail (…et inversement !). C’est pourquoi, je vous invite à soutenir cette proposition en signant notre manifeste (https://www.change.org/cheque_bureau)