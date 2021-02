Depuis 12 mois, la crise sanitaire a frappé de plein fouet tous les secteurs économiques. Beaucoup d’entreprises sont impactées, et certaines font faillite… Pour autant, de manière surprenante, la création d’entreprises, et notamment des entreprises individuelles et micro-entrepreneurs, a augmenté : près de 850 000 l’année dernière selon l’Insee, soit 4 % de plus qu’en 2019 – qui était déjà une belle année. Et cela malgré un arrêt presque total des inscriptions lors du premier confinement.

Je pense que toute crise est source d’opportunités. Chacun prend du recul, se pose les bonnes questions sur ses envies professionnelles, et avec une pincée d’adaptabilité et beaucoup de résilience, certains se sont lancés dans un métier indépendant qui avait plus de sens et leur concédait plus de libertés.

Il ne faut pas croire pour autant que toutes ces créations d’entreprises se sont faites par choix. Entre chômage partiel et mauvaise situation économique pour l’employeur, de nouvelles incertitudes pèsent sur l’avenir du salariat. La volonté était donc de prendre les choses en main, et le travail indépendant semblait être une solution pour développer une activité solide et pérenne. Les longues périodes d’inactivité ont donc été l’occasion parfaite pour certains de développer un projet déjà réfléchi et structuré depuis longtemps.

À tous ceux qui hésitent, je vous encourage, vous aussi, à vous lancer dans l’entrepreneuriat. Cette crise est l’occasion de repartir à zéro, et de vous concentrer sur un projet qui vous tient à cœur, qui fait sens.

Pour cela, vous devez non seulement avoir les compétences requises pour le secteur vers lequel vous vous tournez, mais aussi et surtout être bien entourés, bien conseillés, et il vous appartient de bien préparer votre projet. Ensuite, lancez-vous.