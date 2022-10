Temps de lecture estimé : 3 minutes

Parlons sport, pensons business. La nouvelle coqueluche du basket français voit sa cote monter en flèche depuis quelques semaines. Joueurs, coachs et experts… tous s’accordent à dire que l’on pourrait avoir affaire à un joueur générationnel !



2 mètres et 21 centimètres. 18 ans. Victor Wembanyama joue au basket à Levallois-Perret pour les Metropolitans 92. Son histoire, il veut désormais l’écrire de l’autre côté de l’Atlantique, dans la prestigieuse ligue de basket américaine, la NBA. Cette annonce a déjà fait couler beaucoup d’encre et imprimer pas mal de billets…

Des joueurs comme cela, on en voit rarement. Qualifié d’« ovni » par LeBron James, Victor Wembanyama a tout pour devenir une superstar à l’international. Du haut de ses 2 m 21, il surplombe pratiquement l’intégralité des joueurs de la grande ligue. Pourtant sur le parquet, « Wemby » a la mobilité d’un meneur et le shoot d’un arrière. Autrement dit : il est inarrêtable. Récemment invité à deux matchs d’exhibition à Las Vegas, le jeune Français a rempli des lignes de statistiques stratosphériques. Nouvelle preuve qu’il surpasse de loin les jeunes de son âge. De quoi faire grandir une attente déjà insoutenable pour tous les fans de basket outre-Atlantique.

Une draft 2023 plus qu’attendue

La NBA, sous ses airs de machine capitaliste, œuvre-t-elle pour l’égalité des chances ? C’est ce que semble en tout cas prouver le système de draft mis en place par la ligue. Pour faire simple, les équipes les plus faibles ont le plus de chance de récupérer les meilleurs jeunes aux termes de la saison. Et ainsi reconstruire leur effectif. L’arrivée de Wembanyama à la draft 2023 pourrait donc encourager certaines équipes à sacrifier leur saison pour maximiser leur chance de récupérer le Français pour l’exercice 2023-2024. Un choix motivé par les gains. Wembanyama pourrait rapporter gros à l’heureuse franchise qui le « draftera ». Selon Adrian Wojnarowski, journaliste pour ESPN, la valeur de l’équipe bondirait de 500 millions de dollars dès l’arrivée du Français dans l’effectif. Même en NBA, une telle somme ne se néglige pas !

« Victor Wembanyama est le plus grand prospect de l’histoire de la draft NBA » 🗣️ Adrian Wojnarowski a parlé. — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) October 6, 2022

L’avertissement d’Adam Silver

Aux grands maux, les grands remèdes. Adam Silver, commissionnaire NBA, ne voit pas d’un très bon œil ce qui se profile à l’horizon. Voir la moitié des équipes perdre volontairement leurs matchs n’est bon ni pour son business, ni pour le spectacle. Après avoir avorté le projet d’une relégation pour les deux pires équipes de la saison, Silver réfléchit à d’autres sanctions pour tenter d’enrayer ce phénomène connu sous le nom de « tanking » aux États-Unis. Soit une course vers le bas. Pour rappel, la ligue avait déjà condamné en 2018 la franchise de Dallas à 600 000 dollars d’amende pour avoir ouvertement affiché son intention de « tanker ». Cette année-là, de grands noms s’étaient présentés à la draft dont un certain Luka Doncic, qui a finalement rejoint la franchise texane.

Un salaire pour « garder les pieds sur terre »

Le système contractuel en NBA obéit à une stricte réglementation. Pour les joueurs qui viennent d’intégrer la grande ligue, il n’est pas possible de négocier son salaire. Le premier choix de draft 2023 sera donc payé pour ses trois premières années environ 9 à 10 millions de dollars par an. D’un point de vue extérieur le montant affiché paraît déjà excessif. Pourtant, il reste très loin des 43 millions par an que peuvent toucher certaines superstars, installées depuis un moment dans la ligue. Dans le cas de Wemby, qui sera vraisemblablement premier choix de draft 2023, la franchise qui le récupérera pourra alors réaliser d’énormes bénéfices pendant 3 ans si le potentiel du joueur se confirme.

Les prolongations…

