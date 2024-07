Tour de France : la caravane comme outil marketing ultime

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Quand la caravane publicitaire du Tour de France sillonne les étapes, ce sont les marques partenaires qui gagnent.

Le convoi de véhicules publicitaires le plus connu du monde est de retour pour cette édition du Tour de France 2024. Et comme chaque année, les regards sont rivés sur ce que les marques ont réservé aux 12 millions de Français qui se massent aux abords des routes pendant l’événement.

Découvrez quatre chiffres qui témoignent de l’impact de cette caravane :

150 véhicules présents dans le convoi

Loin d’être une seule caravane, ce sont bien 150 véhicules qui se suivent sur plus de 10 kilomètres de convoi. Dans le lot, nombreux sont les chars complétement loufoques, conçus spécialement à l’effigie des sociétés représentées. Pour exemple, le quad melon de Leclerc, ou la voiture Bic ornée d’un gigantesque stylo quatre couleurs sur son toit ont largement amusé spectateurs et journalistes ces dernières années. En plus des 150 véhicules de spectacle, le convoi est aussi composé de quatre voitures de sécurité, douze gardes républicains, quatre motards régulateurs et trois véhicules médicaux. Au total, les villes étapes doivent s’attendre à recevoir jusqu’à 180 véhicules, comme à Nice par exemple.

33 marques pour 30 minutes de spectacle

Il y a les indéboulonnables : LCL, Cochonou ou encore Haribo. Il y a les principaux : Skoda, E. Leclerc, Krys, Continental (LCL peut aussi faire partie de ce groupe). Il y a les petits nouveaux : Mondial Relay et Ibis. Et il y a un revenant : La vache qui rit. La marque de fromage fondu n’était plus de la partie depuis 2010. Son retour enchante les fans, qui sont nombreux à avoir acheté les nouvelles boites de la marque à l’effigie du Tour de France pour « compléter leurs collections ».

Les 33 marques et institutions qui composent la caravane publicitaire font le show pendant 30 minutes et circulent sur toutes les étapes du Tour environ 2 heures avant les coureurs.

Près de 50 % du public vient avant tout pour la caravane

D’après une étude de 2013, 47 % des spectateurs du Tour sont avant tout spectateurs de la caravane. Ce moment de liesse est largement attendu et permet aussi d’inciter les non-initiés au cyclisme à se déplacer. La création de ce convoi publicitaire dès 1930 pour « générer des fonds supplémentaires » était donc une idée largement visionnaire.

18 millions de goodies offerts

Ouest France estime à 18 millions le nombre de goodies distribués au travers des différentes parades de la caravane. Lors des dernières éditions, on en comptait plus de 10 millions. Si ces petites attentions font souvent sourire les fans, la prise de conscience écologique prend aussi une place claire dans la distribution des goodies. « Depuis 2019, on a entamé un plan de réduction et de suppression du plastique. On travaille avec les dernières marques, comme Cochonou et Leclerc. Elles sont passées sur de l’échantillonnage avec du papier recyclé », souligne Thomas Cariou, directeur RSE d’ASO en 2023 au journal régional.

