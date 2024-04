Sky Italia s’oblige à augmenter ses prix

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. Sky Italia va gonfler ses prix. Le groupe a tenté, tant bien que mal, de les maintenir, mais finit par succomber à l’inflation.

Sky is the limit ? Le groupe de chaînes sportives italien vient d’annoncer qu’il montait ses prix. À partir du 1er juin prochain, les majorations seront de 2,99 euros par mois pour les abonnés de l’offre Sky Calcio, et 6,90 euros par mois pour les abonnés de Sky Sport.

« La décision s’inscrit dans une hausse générale des prix », indique Calcio Finanza, d’où émane l’information. On y apprend aussi que Sky est « la dernière » à suivre les traces de Netflix, Amazon, Disney+, qui ont tous déjà augmenté leurs offres ou incluent des spots publicitaires pour optimiser leurs revenus.

Et cette nouvelle formule plus chère pour Sky Italia, c’est aussi l’occasion de remonter la pente de résultats en large baisse depuis 2019. Cette année-là, le groupe culminait à 3,29 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Depuis, les bilans sont bien moins bons. En 2023, Sky Italia dégringolait même à 2,12 milliards. L’heure est donc à la réaction.

Une meilleure offre pour justifier la hausse

L’inflation globale est un premier argument pour justifier une telle hausse des prix. Mais pour soigner les angles, Sky invoque aussi des programmations plus conséquentes avec l’arrivée de la nouvelle formule de Ligue des champions et les JOP de Paris 2024.

Sky Calcio et Sky Sport devraient donc diffuser 185 matchs de LDC pour la saison 2024/2025 puisque 36 équipes disputeront les phases de groupe de cette Coupe aux grandes oreilles 2.0. Pour le championnat italien, l’offre devrait être aussi plus riche avec la diffusion d’au moins 30 des « meilleurs matchs » de la saison. Et enfin, pour l’Euro 2024, la Bundesliga et la Premier League, les droits ont été renouvelés.

Calcio Finanza relate aussi que pour les JOP 2024, « plusieurs chaînes de Sky seront dédiées à l’événement » en accord avec Eurosport. Dans le détail, huit canaux diffuseront « plus de 1 000 heures supplémentaires ».

Des exclusivités cédées

Mais pour continuer d’être compétitif malgré la hausse des prix, Sky Italia doit aussi lâcher du lest. Et ça, les dirigeants l’ont bien compris depuis leur accord de co-exclusivité sur les droits du foot italien. DAZN – un service de streaming par abonnement qui prend des parts un peu partout en Europe – est, au même titre que Sky, propriétaire d’une partie des droits sur la Serie A en Italie.

L’arrivée de ce nouvel acteur avait permis à Sky Italia de baisser les prix de ses abonnements en 2021. Et le contrat qui lie DAZN à la Serie A s’étend jusqu’en 2029. Ce « partage » permet ainsi à la chaîne italienne de moins faire peser les négociations des droits TV sur ses clients finaux. Autrement dit, sans DAZN, la hausse des prix aurait pu être encore plus élevée.

