Roland-Garros 2024, c’est 22 partenaires dont 19 qui contribuent à au moins 2 millions de dollars annuellement.

Sur la liste des sponsors de « RG », on retrouve évidemment des indéboulonnables. On liste aussi deux petits nouveaux et surtout, des partenaires qui prolongent leurs engagements à mesure que le tournoi se modernise. Tour d’horizon.

« On peut se réjouir de la bonne forme économique de Roland-Garros », se réjouit le directeur général de la Fédération Française de Tennis (FFT), Stéphane Morel. Pourtant, l’objectif chiffré visé par sa fédération n’a rien d’anecdotique. Avec 338 millions d’euros à récolter, l’édition 2024 de Roland-Garros doit excéder l’objectif de 2023 de 10 millions d’euros. Pour ce faire, le prestigieux tournoi peut compter sur son système de sponsoring. Lequel rapporte environ 17 % de la recette totale chaque année.

BNP Paribas et tous les autres

En haut de la pyramide, BNP Paribas. La première banque de France est partenaire de Roland-Garros depuis plus de 50 ans. La collaboration fonctionne et l’établissement financier appose à nouveau sa griffe aux abords des courts, à une place de choix. En échange de cette tribune, BNP Paribas verse 18,25 millions de dollars (soit environ 16,82 millions d’euros). Logiquement, il s’agit ainsi du « main partner ».

Les classiques Lacoste, Renault, Rolex, Emirates gardent leur place de partenaires premium, suivis par les partenaires officiels ALL, Engie, Haier, Infosys, Mastercard, Perrier, Wilson. Sportune rapporte que toutes les marques des trois catégories de sponsors ont une visibilité sur le terrain.

Les petits nouveaux

Pour l’édition 2024, Roland-Garros est donc soutenu par 22 partenaires, dont deux nouveaux : Stella Artois et Isdin. Le premier est un fabricant de bières belges, le deuxième une marque de crème solaire soutenue par Carlos Alcaraz.

Isdin sera d’ailleurs visible sur le court, grâce aux porte-serviettes des joueurs, et ce, malgré un statut de « fournisseur officiel ». Les partenaires de cette dernière catégorie – dans laquelle Stella Artois se situe aussi – ne sont pas assurés d’avoir une visibilité au centre de l’action.

Perrier pose sa marque sur du matériel moderne

Coup de jeune sur les courts ! Les organisateurs du tournoi ont décidé de moderniser le mobilier des principaux terrains. Ainsi, les chaises arbitres, celles des juges et les « box » des joueurs sur le Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu et N°14 font peau neuve.

Avec l’ergonomie et l’élégance mises en avant par ce nouveau mobilier en bois des Vosges, ce sont bien sûr les sponsors qui en profitent le plus. En première ligne Perrier, bien heureux de poser sa griffe sur du matériel moderne et conçu avec des matériaux à 75 % recyclés. Lacoste, Wilson, Engie ou encore Isdin en profitent également. Un bon moyen pour Roland-Garros, de garder près de soi ses partenaires les plus fidèles, lesquels sont tellement utiles au business model du tournoi.

Les prolongations…

