Roland-Garros 2023 : le business monte au filet

Parlons sport, pensons business. La nouvelle édition de Roland-Garros a débuté ce lundi 22 mai. L’occasion de revenir sur les rouages d’un tournoi ultra lucratif, pour les joueurs et pour la Fédération française de tennis (FFT).

Roland-Garros, c’est le prestige. Un tournoi niché dans les beaux quartiers de l’Ouest parisien et dont le maître temps n’est autre que Rolex. Ça pose le décor ! Alors derrière, niveau business, mieux vaut assurer…

Cette année encore, le montant du prize money – l’ensemble des récompenses octroyées aux athlètes en fonction de leur parcours – a battu un record vieux de seulement un an, établi en 2022. Avec 49,6 millions d’euros au total, la somme augmente de 12,3 % sur l’année et dépasse les récompenses accordées à l’Open d’Australie (environ 46,6 millions d’euros). La preuve d’un tournoi ô combien profitable.

Des partenaires historiques et un petit nouveau

Roland-Garros et ses partenaires, c’est une longue histoire d’amour. Cette année, le tournoi fête ses noces d’or (50 ans) avec la BNP Paribas. La première banque de France œuvre depuis 1973 comme soutien financier de l’étape parisienne du Grand Chelem. Nous lui devons notamment la construction du court central Philippe-Chatrier. Rien que ça ! Aujourd’hui, selon Kantar Sport, la BNP débourserait près de 3 millions d’euros chaque année pour figurer à la première place des sponsors du tournoi.

Les partenaires premiums reconduisent aussi chaque année leurs accords. Lacoste accompagne RG depuis 1971 et a récemment prolongé son partenariat jusqu’en 2025. Quant à Fly Emirates et Rolex, ils signent respectivement leurs onzièmes et quatrièmes années consécutives en tant que partenaires premiums. Toujours selon Kantar Sport, pour obtenir un tel statut, il faut débourser environ 1 million d’euros par édition.

Renault est le dernier à avoir fait son entrée sur les courts. Depuis 2022, la marque au losange a remplacé Peugeot au rang des partenaires premiums. Sa griffe fait son apparition sur le filet des courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu. Un emplacement de choix qui offre une belle visibilité au constructeur automobile.

Une édition 2022 de tous les records

Si tous ces grands groupes se bousculent pour grappiller un emplacement sur les courts de Roland-Garros, c’est parce que le tournoi réunit une immense audience. Sur les 15 jours de l’édition 2022, plus de 42 millions de téléspectateurs ont suivi les matchs sur les antennes de France Télévisions. Un record depuis 2012. Selon le président de la FFT, Gilles Moretton, Roland-Garros serait devenu le tournoi « le plus regardé sur la planète ».

Sur cette même édition, en physique, 613 500 spectateurs ont fait le déplacement pour assister à une rencontre. Encore une fois, un record. Au total, le tournoi a dépassé la barre des 300 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Et Roland-Garros a bien choisi son année pour surperformer. À un an des renégociations des droits TV pour la période 2024-2027, de tels résultats constituaient le meilleur argumentaire commercial possible. Finalement, en mars dernier, le contrat qui lie le tournoi à France Télévisions et Amazon Prime a été prolongé. La FFT n’a pas divulgué de montant, mais l’on peut imaginer que les 25 millions d’euros obtenus en 2019 sont dépassés…

