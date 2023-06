Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. Clap de fin pour les championnats professionnels de football en France. L’occasion de revenir sur un des bons points soulevés par la LFP (Ligue de football professionnel) : le record d’affluence dans les stades.

Avec 9,05 millions de spectateurs en cumulé sur l’ensemble de la saison, les équipes de Ligue 1 battent le record historique d’affluence dans les stades. Idem pour la Ligue 2 qui culmine à 3,24 millions de spectateurs sur la même période. Excellente nouvelle pour le football français.

Cette année, les fondations du stade Bollaert-Delelis ont tremblé. Les joueurs lensois « sang et or » sortent d’une saison exceptionnelle. Alors dans les travées, les supporters se sont arrachés les précieux tickets pour aller soutenir leur équipe. Le RC Lens et le Paris Saint-Germain sont d’ailleurs les deux seuls clubs de Ligue 1 à afficher un taux de remplissage de 99 % sur l’ensemble de la saison. Une performance exceptionnelle puisqu’ils jouent respectivement dans le cinquième et le quatrième plus grand stade du championnat. Cette affluence s’explique par des enjeux exacerbés et des clubs qui font tout pour fidéliser leurs supporters…

Un Classique toujours aussi vendeur

Mais tout en haut du classement, les supporters marseillais. Ils reviennent en masse soutenir leur équipe. L’époque où les fans boudaient le stade Vélodrome semble bel et bien révolue. Avec 62 716 fans en moyenne dans les tribunes, les Marseillais sont loin devant le PSG, deuxième du classement avec 47 418 visiteurs par match.

Alors sans surprise, le match le plus affluent n’est autre que le Classique à l’Orange Vélodrome, le 26 février dernier. Il oppose les deux équipes les plus suivies de France dans une atmosphère électrique à souhait. Avec 65 894 visiteurs présents dans le stade pour l’occasion, personne n’aura fait mieux cette saison. Et avec un tarif à 70 euros minimum pour assister à la rencontre, voilà une soirée plus que profitable pour le club marseillais !

En Ligue 2 même constat

Aujourd’hui, l’ensemble des équipes de Ligue 1 peuvent se féliciter de leur taux moyen de remplissage. Il atteint un niveau historique à 81 %. En marge du PSG et du RC Lens, le RC Strasbourg et le Stade Rennais demeurent les artisans de cette belle réussite (97 et 95 % de remplissage). La preuve que des clubs moins bankables continuent de fédérer une communauté de passionnés dans leurs rangs.

C’est le cas aussi en Ligue 2, où l’affluence a bondi de 59 % par rapport à l’exercice 2021-2022. Avec 8 680 spectateurs en moyenne dans les stades, le deuxième championnat n’a jamais brassé autant de monde dans ses travées. Et ces chiffres, la Ligue 2 les doit notamment à deux anciens pensionnaires historiques de Ligue 1. L’AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux se hissent en tête du classement d’affluence – à défaut de dominer celui du championnat !

Le Stade de France pour continuer à battre des records ?

Cette saison, la belle performance du Vélodrome lors du Classique demeure loin de chatouiller le record d’affluence de l’histoire du championnat. En 2009, Lille reçoit l’Olympique Lyonnais devant 78 056 spectateurs. Le match le plus affluent de l’histoire de la Ligue 1. Petite nuance tout de même, la rencontre se joue exceptionnellement au Stade de France, l’arène habituelle des Nordistes étant en travaux. Ce qui facilite un tel exploit.

Alors, cela pourrait donner des idées au PSG. Les Qataris, propriétaires du club parisien, sont candidats au rachat du plus grand stade de l’hexagone. Avec seulement 48 583 places au Parc des Princes et un taux de remplissage à 99 %, les dirigeants pourraient voir un manque à gagner facilement corrigible en investissant le Stade de France. Un argument de plus en faveur d’un déménagement alors que la situation s’embourbe depuis des mois…

Les prolongations…

Kylian Mbappé à vendre ? • Le prodige parisien a fait savoir à sa direction qu’il ne prolongerait pas son contrat après la saison 2023-2024. Une annonce qui fit l’effet d’une bombe. Action réaction, le PSG met la pression sur son joueur. « Soit Mbappé donne des signes positifs pour une prolongation, soit il sera vendu dans les semaines à venir », annonce l’Équipe. Le Real Madrid est sur le coup.