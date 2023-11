Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. À l’occasion des Jeux de Paris 2024, Visa a réuni ses 117 athlètes pour les former au concept de storytelling.

À quelques mois des Jeux, Visa semble en ébullition. Dans ses quartiers parisiens, la société de paiement a rassemblé l’ensemble de ses athlètes sous contrat pour les former aux nouvelles méthodes de communication en vue des Jeux 2024. Plus que jamais, le programme se veut ouvert et hétéroclite. Parmi les 117 sportifs qui le composent, la part des femmes n’a jamais été aussi importante. Et l’on retrouve aussi beaucoup d’athlètes paralympiques.

Derrière cette pluralité de profils, se cachent forcément des histoires. Parfois cocasses, parfois tristes, parfois inspirantes. Ce sont elles qui pourraient toucher les fans. Ça, Visa en a bien conscience. « Les athlètes ont aujourd’hui le pouvoir de raconter leurs parcours, de transformer leurs fans en communauté et de générer de la valeur et du business via leurs créations », déclarait à ce sujet Frank Cooper, chief marketing officer de Visa.

Une équipe populaire et qui performe

Alors, afin de briller sur les prochains Jeux olympiques et paralympiques, Visa encourage ses sportifs au storytelling (en bon français : raconter une histoire. La leur de préférence !). Ce concept a déjà fait ses preuves pour bon nombre d’entreprises comme les titans Nike ou Coca-Cola. Et nous vous l’exprimions il y a quelques mois, le business autour des athlètes fonctionne comme celui des entreprises. Alors pour eux aussi, user du storytelling permet de gagner en popularité et en engagement sur leurs réseaux.

À ce titre la « team » Visa s’en sort déjà bien. Premièrement, ils ont de bons résultats sportifs. Au total, les 117 athlètes comptent 175 médailles à leur actif avant les Jeux 2024. Leur ambassadeur, le sprinter Noah Lyles, a d’ailleurs fait des éclats aux derniers championnats du monde d’athlétisme de Budapest. Heureusement, ce point est toujours le plus important pour gagner en popularité.

Mais deuxièmement, ils s’en sortent bien parce qu’ils possèdent déjà de fortes audiences sur les réseaux sociaux, avec 45 millions d’abonnés en cumulé pour tous les athlètes de l’équipe. La formation au storytelling avec Visa devrait donc à la fois pérenniser cette large audience avant de l’étendre encore.

Le « Team Visa Summit », ou la rencontre entre des athlètes et des créateurs de contenu

Le storytelling est finalement une notion assez facilement assimilable. Il suffit de raconter son histoire, tous ses efforts pour en arriver là et, avec la bonne narration, tout athlète peut devenir inspirant. Le vrai but de cette formation proposée par Visa vise alors à créer du contenu digital autour de cela. Pour ce faire, le « Team Visa Summit » était un événement de formation pour sportif piloté par des « influenceurs culturels » et des « créateurs de contenu des réseaux sociaux », selon le communiqué.

Grâce à eux, les athlètes ont toutes les clés pour créer du contenu engageant autour de leurs histoires. Ainsi, Visa se confectionne par ses moyens, une vraie « team » d’influenceurs sérieux et dont l’efficacité sur le plan marketing est foncièrement renforcée. Les autres partenaires officiels des Jeux de Paris 2024 devraient eux aussi s’y pencher dans les prochaines semaines.

Les prolongations…

• La boutique « On » débarque en terre parisienne ! La quatrième enseigne de la marque de running « On » s’installe à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. « Ce magasin sera un atout indéniable pour s’engager auprès des runners parisiens, et de ceux qui visiteront la capitale lors des prochains grands événements, notamment en 2024 », a déclaré à ce sujet Nicolas Martin, head of brand environment de la marque suisse. Pour rappel, l’arrivée de Roger Federer en tant qu’actionnaire principal en 2019 a propulsé la marque sur le devant de la scène.