Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. Le FC Versailles 78 compte parmi ses investisseurs le pilote de Formule 1, Pierre Gasly. Le Français a été séduit par le projet solide des Versaillais.

Pierre Gasly devient le troisième propriétaire associé propriétaire du club de foot de Versailles. Il rejoint Alexandre Mulliez (ex vice-président d’Auchan France) et Fabien Lazare.

Voilà la preuve qu’un projet bien mené peut attirer de grands noms. Et pourtant, l’actuel dixième du championnat national (troisième division) revient de loin. Habitué à squatter les ligues inférieures, le FC Versailles est devenu un pensionnaire récurrent en National et pourrait même devenir un prétendant au titre.

C’est en tout cas ce qu’espère le nouvel associé propriétaire, Pierre Gasly : « C’est surtout pour moi un projet passion, pour créer quelque chose de solide en matière de formation. […] En espérant, dans les saisons à venir, monter en Ligue 2 et plus tard en Ligue 1 », ambitionne-t-il lors d’une interview donnée à L‘Équipe.

Quand l’ambition paye

Et il n’est pas le seul à le penser. Définitivement, le FC Versailles 78 est devant une nouvelle page blanche de son histoire. Cette deuxième saison consécutive en National en est la preuve. D’ailleurs, les choses s’accélèrent. Déjà en tribune, où les supporters se font de plus en plus nombreux et bruyants. Et aussi en interne, où la hausse d’exigence se fait ressentir à tous les niveaux. Avec deux licenciements de coachs cette année, visiblement, les Versaillais ne veulent pas se contenter du milieu de tableau.

Est-ce cet esprit compétitif qui a séduit Pierre Gasly ? En tout cas, le Normand chante les louanges d’un projet versaillais rempli d’ambitions : « (C’est) un projet excitant. ». Et d’ajouter pour étayer son enchantement : « Avec Alexandre (Mulliez) et Fabien (Lazare), nous partageons des valeurs, une ambition et un esprit de compétition aiguisé qui vont nous permettre de faire évoluer positivement le club. C’est le début d’une très belle histoire ».

Côté Versailles, on se réjouit aussi. L’arrivée du jeune prodige dans le conseil d’administration est une excellente nouvelle : « Il va nous apporter sa connaissance du très haut niveau, son humilité. Il rentre parfaitement dans notre cible, les 15-25 ans. […] Je suis certain que notre collaboration sera fructueuse », se félicite Alexandre Mulliez.

Le coup parfait pour doper l’image du club

Pierre Gasly a donc beaucoup de choses à apporter à la toute nouvelle organisation versaillaise. Sa connaissance du sport d’élite, son leadership et (on ne va pas se mentir) un peu de son argent, sont tout autant de nouveaux atouts qui permettront aux supporters de voir l’avenir sous un prisme optimiste.

D’ailleurs, les fervents ne s’y trompent pas. À l’annonce de cette nouvelle arrivée, le post X du compte officiel versaillais a pulvérisé ses scores habituels d’engagement. La plupart des réponses sont d’ailleurs positives et les internautes se réjouissent.

Aussi, la notoriété du pilote Alpine pourrait devenir un levier d’acquisition essentiel du FC Versailles, qui cherche à attirer toujours plus de monde dans ses travées. Le club est déjà à la pointe en matière de communication sur les réseaux et d’opérations marketing. Mais une arrivée du calibre de Pierre Gasly n’est jamais négligeable. Plus que jamais, le FC Versailles sera à surveiller, sur et hors des terrains.