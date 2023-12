Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. Phil Knight a cofondé Nike avec son entraîneur de l’époque. Au départ la marque se voulait être la représentation des valeurs de ce jeune coureur. Elle deviendra un succès planétaire.

Tout le monde connaît les valeurs prônées par Nike. D’ailleurs, tout le monde connaît Nike. Ce que l’on connaît moins en revanche, c’est l’homme qui se cache derrière un tel succès : Phil Knight. Un jeune Américain au départ, loin d’être destiné à devenir manager. Et encore plus loin d’être le PDG d’une aussi grande multinationale. Portrait d’un homme qui a cru en lui, envers et contre tout.

« Il faut dix ans pour être connu du jour au lendemain », dit l’adage. Nike c’est même vingt ans de travail avant le succès. Au départ, une idée. Celle de vendre aux coureurs de fond une paire de chaussures ultra-compétitive. Autant sur le confort que sur le prix. Alors, Phil Knight réfléchit. Il pense Japon. À 24 ans, l’homme qui ne doute de rien part au pays du soleil levant et s’inspire. De son voyage, il reviendra délesté des quelques dollars que lui avait prêtés son père. Mais qu’importe ! Il revient surtout avec un partenariat. La marque Onitsuka lui fait confiance. Elle veut bien produire pour lui son idée de chaussure. Le premier projet entrepreneurial de Phil Knight voit enfin le jour : Blue Ribbon Sports.

Chute, rebond, ascension

Victime de son succès, Blue Ribbon tombe rapidement dans l’écueil des ruptures de stocks. Les litiges avec la société Onitsuka s’accumulent et le projet de Phil Knight vacille. Alors âgé de 33 ans, l’entrepreneur ne veut pas s’avouer vaincu. Il repart au travail et crée enfin Nike, sa propre entreprise, qu’il gère avec son entraîneur de l’époque Bill Bowerman. « Osez concrétiser vos bonnes idées », peut-on maintenant lire lorsqu’on épluche les valeurs prônées par leur marque. Sûrement un clin d’œil à cette belle histoire !

La suite, on la connaît. Un logo iconique créé et commercialisé pour 35 dollars. Une marque qui passe tous les échelons jusqu’à devenir leader sur le marché des chaussures de course en 1981, au moment de son introduction en Bourse. Nike innove. Nike excelle dans tous les sports. La marque influence le marché. Elle devient le marché.

Le management à la Phil Knight

Pour enfin voir son précieux sésame trôner sur le toit du monde, Phil Knight s’est toujours accroché à qui il est vraiment. Un homme simple, qui ne cherche pas à manager, loin du grand leader que l’on pourrait imaginer. Dans son autobiographie L’art de la victoire, l’entrepreneur admet ne jamais avoir été très regardant sur le travail de ses employés. Il n’est pas non plus très directif, ni stratège. Il embauche souvent par recommandations des proches de proches. Parfois peu qualifiés.

Mais ces techniques managériales finissent par porter leurs fruits. Tout le monde a Nike se sent investi d’une mission, et veut prouver à Phil Knight qu’il a eu raison de leur faire confiance. De l’empowerment pur. Sans le savoir, Phil confie l’un des plus grands concepts de l’histoire moderne à des profils atypiques, loin des standards.



À l’arrivée du succès, l’entrepreneur devenu PDG tient à garder de la proximité et des relations amicales (presque triviales) avec ses employés. « Dans combien d’entreprises à plusieurs millions de dollars de chiffre d’affaires peut-on crier “hé, face de cul” et voir tout le top management se retourner », s’amusait d’ailleurs un employé de Nike. C’est ça l’ADN Phil Knight. Un esprit start-up conservé jusqu’à son départ définitif de la boîte en 2015.

Ce patron a réinventé le management. Il est l’homme qui a su se faire respecter par la grandeur de son génie et non pas par la force. Un exemple à suivre pour tous les créateurs d’aujourd’hui et demain.