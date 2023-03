Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. L’objectif de Paris 2024 ? Trouver 1,1 milliard d’euros grâce aux partenaires avant le début des Jeux olympiques. Fin 2022, les deux tiers (et un peu plus) de cette somme étaient rassemblés.

Le sablier s’égrène. Alors que l’on vient de dépasser la barre des 500 jours avant l’événement, tout le monde s’affole. Tout sera-t-il en place à temps ? Sur la question des partenaires, alors que les candidatures sont clôturées depuis presque quatre ans, les choses continuent d’évoluer.

Être partenaire des Jeux olympiques 2024, c’est gagner en visibilité auprès des 4 milliards de téléspectateurs, des 13 millions de spectateurs et des 20 000 journalistes présents pour l’occasion. Alors, évidemment pour bénéficier d’une telle tribune, il faut mettre la main à la poche.

Au premier rang des partenaires – ceux que l’on appelle les « premiums » – nous retrouvons le groupe BPCE, Carrefour ou encore Orange. Chacun d’entre eux a financé les Jeux à hauteur de plusieurs dizaines – voire centaines – de millions d’euros.

ArcelorMittal, de supporteur à partenaire

Le groupe sidérurgique a été promu par l’organisation Paris 2024. De simple supporteur de l’événement, ArcelorMittal devient partenaire officiel. Lakshmi Mittal, président exécutif du groupe se dit fier et honoré de pouvoir participer à cette « exceptionnelle célébration du sport ».

Les avantages pour les JO seront principalement en fournitures. ArcelorMittal s’engage à produire les torches olympiques, les vasques, les chaudrons qui serviront de réceptacles à la flamme olympique dans les villages étapes du relais et les grands anneaux. En bref tout ce qui touche à l’acier pendant les jeux. Petite plus-value, leur alliage est pensé pour avoir une faible empreinte CO 2 .

Danone, le dernier en date

En novembre 2022, l’accord signé entre Paris 2024 et Danone a redonné du souffle à tout le monde. Si le montant financier du contrat est tenu secret, il nous laisse tout de même imaginer une somme importante.

Mais l’arrivée de Danone dans les partenaires va surtout aider à l’alimentation des athlètes et des volontaires pendant l’ensemble de la compétition. Le groupe aux 100 000 salariés s’engage à fournir 2 millions de produits laitiers et d’origine végétale pour toutes les fédérations présentes. Danone ajoute que 70 % de ces produits seront notés A ou B au nutriscore. L’objectif ? Promouvoir une « alimentation saine ».

LVMH, on y va ou pas ?

Tous ces avantages matériels c’est bien, mais ce qui intéresse vraiment Paris 2024 c’est l’argent. Il faut boucler cette enveloppe de 1,1 milliard d’euros le plus vite possible ! Alors, une place aux côtés des autres partenaires premiums est toujours vacante.

Les regards se tournent vers LVMH. Le groupe français qui a enregistré des bénéfices colossaux en 2022 négocie avec Paris 2024 depuis de longs mois. On annonce des sommes comprises entre 100 et 150 millions d’euros sur la table. Pour l’heure, rien n’est signé mais cette négociation a beaucoup d’enjeux pour les organisateurs de l’événement.

Un tel sponsoring pourrait boucler une bonne fois pour toute l’objectif financier lié aux partenaires. Et Paris 2024 pourrait alors se pencher sur d’autres sujets urgents comme les transports dans la capitale, qui risquent de sévèrement se compliquer !

Les prolongations…

