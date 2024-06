Panorama du sport business en France

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La France pèse 5 % du poids de l’ensemble du sport business mondial.

Après l’événement Sport Définition, le premier rassemblement du Sport Business organisé par Bpifrance à l’Adidas Arena, l’institution a sorti un corpus de document sur l’économie du secteur. On décortique.

128 000 entreprises du sport business

En France, près de 128 000 entités ont une activité en rapport avec le sport. Au total, cette pratique génère 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires chaque année et plus de 450 000 emplois. Elle dépasse ainsi les secteurs de l’aéronautique et des télécommunications par exemple.

Dans le détail de ces 128 000 entreprises, on compte environ 100 000 micro-entreprises et TPE liées à « la pratique non-encadrée » du sport (coaching, professeurs, salles de sport).

Avec ces chiffres, la France pèse 5 % du poids de l’ensemble du sport business mondial et importe à hauteur de 2 % l’ensemble des produits liés au secteur. Outre les États-Unis, par définition inatteignables, la France génère moins de chiffres d’affaires que le Royaume-Uni par exemple, et ses 95 milliards d’euros annuels. Il reste donc du potentiel, d’autant plus qu’avec les JOP qui arrivent, Two Circle prévoit une décennie dorée pour la France et le sport business jusqu’en 2034.

Des leviers sous-exploités

Bpifrance et EY ont ainsi recensé quelles pourraient être les leviers de croissance à actionner pour continuer à faire prospérer l’économie du sport en France. Déjà, les deux institutions rappellent que la France est le premier organisateur de GESI (grands événement sportifs internationaux) du monde. Après les JOP 2024, six autres compétitions devraient prendre place en France dans les prochaines années. Parmi elles, les JOP d’hiver en 2030. Trois quarts des start-up du sport business estiment que ces événements auront un impact positif sur leur business.

Aussi, les événements ponctuels comme Roland-Garros par exemple ont encore du potentiel. Le Grand-Chelem légendaire de l’Ouest parisien est celui qui attire encore le moins de monde parmi les 4 compétitions majeures (242 millions de spectateurs en 2022 à RG contre 285 pour Wimbledon). Avec une optimisation de ces évènements, EY et BPI estiment que les revenus du sport professionnel en France pourraient s’améliorer de 7 % par an jusqu’en 2032.

Enfin, l’émergence de nouveaux sports comme l’escalade en salle par exemple peut venir booster les résultats français. Pour cette pratique, la taille de son marché devrait grandir de 6 % par an, toujours selon EY et Bpifrance. À l’échelle micro, certaines entreprises spécialisées dans l’escalade ont d’ailleurs de belles ambitions : Climb Up vise 100 salles en France d’ici à 2030. « Cela signifie viser 10 millions de visites annuelles, un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros et presque 2 000 collaborateurs », peut-on lire dans leur communiqué.

L’horizon 2028

Le prochain checkpoint pour l’industrie du sport business, c’est en 2028, soit quatre ans après les JOP de cet été. D’ici là, Bpifrance a dressé une liste d’objectifs. Premièrement, il faudra maintenir le rythme d’embauches et dépasser 500 000 emplois dans le secteur. Aussi, atteindre les 100 milliards de chiffre d’affaires annuel au global et tripler les levées de fonds paraissent des paliers importants. Enfin, il faudra aussi augmenter la part des exportations made in France à 3 %.

Pour ce faire, la France (et son industrie du sport) a des atouts à faire valoir. Le sport business « à la française », s’appuie avant tout sur le tourisme, l’écologie, la santé et l’inclusion.