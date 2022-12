Temps de lecture estimé : 3 minutes

Parlons sport, pensons business. La NFL (national football league) enregistre chaque année des records d’audience et de chiffres d’affaires.

267 matchs par an. On est loin… très loin des 1 230 disputés en NBA par saison par exemple. Et pourtant, la ligue de football américain est considérée comme la plus lucrative du monde. Pourquoi ?

La NFL génère près de 16 milliards de dollars par saison. C’est plus que la MLB (ligue de baseball), avec environ 10 milliards. Et plus que la Premier League (football anglais) et ses quelque 5 milliards chaque année. Dans le top 50 Forbes des équipes sportives les mieux valorisées, on retrouve 26 franchises de NFL pour un budget annuel moyen d’environ 500 millions de dollars chacune.

Un soft power qui fait encore son effet

Amateurs ou non, tout le monde a déjà entendu parler du Super Bowl. Le final – en fanfare – de la saison NFL est suivi chaque année par plusieurs centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Pour l’édition 2022, ils étaient 112 millions d’Américains – soit près d’un tiers du pays – scotchés devant leurs écrans pour suivre la rencontre.

C’est le fameux show de la mi-temps qui fait grimper l’intérêt de l’événement. Chaque année, la ligue invite les plus grands artistes en vogue. En 2022, nous avons eu droit à un concert exceptionnel avec un florilège des plus grands rappeurs des années 1990-2000. Eminem, Fifty Cent, Snoop Dogg et consorts ont mis le feu à la scène, installée en quelques minutes sur le terrain. L’année précédente, l’ultra mainstream TheWeeknd assurait le show. En 2023, ce sera Rihanna qui reprendra le flambeau.

Et ce show à l’américaine résonne partout dans le monde. Il n’est pas rare de croiser des fans des artistes du Super Bowl en dehors des terres de l’Oncle Sam. Alors l’événement est suivi mondialement. Il permet de mettre la lumière sur le football américain. Ainsi, le dernier Super Bowl a battu des records d’audience en France avec 421 000 téléspectateurs devant la chaîne L’Équipe. Une performance exceptionnelle pour un programme diffusé à une heure abyssale en pleine semaine.

Alors, pour anticiper cet intérêt grandissant en France, L’Équipe a décroché un contrat avec la NFL. Depuis 2020, l’un des matchs du dimanche – généralement plus en raccord avec notre fuseau horaire – est diffusé sur le canal 21. Un contrat renouvelé chaque année depuis. Il s’élèverait aux alentours de 500 000 dollars par saison. Voilà quelques billets en plus dans l’escarcelle déjà bien fournie de la ligue. Mais cet accord est avant tout le signe que leur stratégie d’expansion à l’international fonctionne.

Un monopole défendu bec et ongles

La force économique de la NFL réside aussi dans sa capacité à garder le monopole de leur pratique. D’autres ligues se démocratisent aux quatre coins du monde, mais elles ne rivalisent médiatiquement pas avec la machine américaine. Alors pour profiter du meilleur spectacle, le public du monde entier privilégie la NFL. Cette ligue, fermée à quelques villes américaines, attire tous les regards. Il n’y a pas de perdition d’audience comme au football, où les très nombreuses ligues et compétitions éparpillent l’audimat.

Ce monopole « starifie » à la fois les franchises et les joueurs. Dans le classement Forbes des sportifs les mieux payés en 2021, nous retrouvons quatre joueurs de football américain. À la huitième place de ce top, Tom Brady et ses 80,4 millions de dollars par saison (sponsors inclus). Une somme faramineuse glanée avec « seulement » une vingtaine de matchs joués. Et le légendaire quaterback des Patriots et des Buccaneers ne compte pas s’arrêter là. Lorsqu’il prendra sa retraite, un poste de consultant à Fox Sports l’attend. À la clé, 358,77 millions de dollars sur dix ans. De quoi donner le tournis…

Ce monopole bien gardé, couplé à une stratégie qui touche au-delà de toutes les frontières a permis à la NFL de rafler l’un des plus grands contrats de diffusion de l’histoire. L’année dernière, la ligue trouvait un accord avec ESPN, ABC, CBS, Fox, NBC et Amazon pour la distribution de leurs matchs. 110 milliards d’euros sur 10 ans. À l’heure où le fossé entre riches et pauvres se creuse plus que jamais, la NFL a définitivement choisi de quel côté elle serait… business is business.

Les prolongations…

Il manque quelque chose sur cette photo, non ? • Kylian M’Bappé s’est vu remettre le trophée de joueur du match qui opposait l’équipe de France à la Pologne. Très discret dans les médias depuis le début de la compétition, le prodige s’est tout de même fendu de cette photo d’après-match. Pourtant, un détail saute aux yeux… Effectivement il manque le sponsor Budweiser sur la coupe. Kylian M’Bappé a expressément demandé de retirer la griffe de la marque de bière, car il ne souhaite pas s’associer aux enseignes vendeuses d’alcool. Un exemple pour la jeunesse. Jusqu’au bout !

Dernier jour pour racheter l’Olympique Lyonnais • La société Eagle Football Holdings LLC devrait devenir propriétaire du club de football lyonnais aujourd’hui, mercredi 7 décembre. Les discussions entre toutes les parties ont trainé à tel point que le propriétaire actuel, OL Groupe, a soumis un ultimatum au patron d’Eagle John Textor. Ce dernier a jusqu’à aujourd’hui pour régler tous les détails et finaliser le rachat de 39,2 millions d’actions lyonnaises. Date butoir ce mercredi donc…