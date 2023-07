Temps de lecture estimé : 2 minutes

Lidl et le handball, c’est une véritable idylle. Toute l’année le discounter allemand propose des événements sportifs autour de cette pratique. Un bon moyen d’actionner un levier d’acquisition à l’échelle des régions !

Les Français sont catégoriques. Pour eux, le partenaire numéro 1 du handball national demeure Lidl. Il faut dire que le championnat de l’élite masculin renommé Lidl Starligue de 2016 à 2021 y a sans doute grandement contribué…

Et bien qu’aujourd’hui, le nom ait changé pour Liqui Moly Starligue, Lidl reste toujours présent dans l’écosystème handball en France, notamment grâce à des événements qui célèbrent cette pratique toute l’année.

Handball-Toi, HandEnsemble, BeachHandball…

La deuxième édition de « Hanbdall-Toi » s’est clôturée il y a une semaine. Cette initiative, lancée par Lidl, vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de l’exercice physique et du bien-être alimentaire. Onze ligues régionales ont participé à l’événement étendu du 25 avril au 5 juillet. Au total, 3 500 enfants non-initiés au hand ont pu découvrir ce sport et les joies de pouvoir se dépenser entre copains.

Mais Lidl ne s’arrête pas là. Le discounter voit dans le hand un véritable moyen de véhiculer des valeurs importantes. Notamment celles de l’inclusion, avec la pratique du HandEnsemble (hand adapté et handfauteuil). Cette année, le lancement d’un appel à projets sur le sujet aura reçu 55 candidatures de clubs ou de comités et 21 lauréats. Les gagnants seront subventionnés par Lidl pour l’organisation d’initiative de hand inclusif. En échange ? Un peu de visibilité pour le discounter le jour de l’événement. Gagnant-gagnant.

Et malgré l’été, le sponsoring suit son chemin. Lidl vient d’annoncer sa tournée de BeachHandball à travers onze plages du littoral français. De Saint-Tropez à Calais, des terrains seront aménagés pendant tout le mois de juillet pour porter haut les couleurs de cette pratique dérivée et peut-être inciter les jeunes à s’inscrire dans un club à la rentrée.

Des retombées exceptionnelles ?

Il y a quelques mois, nous vous parlions de l’intérêt du sponsoring pour les marques. Lidl semble en être la concrétisation parfaite. En 2021, selon Nielsen Sports, le discounter aurait généré 13,4 millions d’euros en retombées via ses initiatives en lien avec le hand.

Et en soutenant des valeurs d’inclusion, Lidl s’assure une publicité des plus profitables. Toujours selon Nielsen Sports, environ 36 % des Français connaissent l’engagement de la chaîne de magasins allemande envers le hand. Ce sont alors 36 % des Français qui savent que Lidl se bat pour démocratiser le handball féminin et le HandEnsemble.

À l’échelle régionale, le succès est également au rendez-vous. En 2021, l’enseigne gagnait 18 points de pourcentage sur son image d’entreprise engagée à l’échelle régionale et onze points sur sa politique made in France.

« La stratégie et les dispositifs mis en place ces dernières années portent leurs fruits, comme le prouve l’étude Nielsen, et nous encouragent à aller plus loin en réfléchissant à de nouveaux projets autour du handball féminin et aux côtés des territoires », expliquait d’ailleurs Michel Biero, directeur exécutif achats & marketing Lidl France. Alors le sponsoring Lidl, un cas d’école ?

Les prolongations…

Les boutiques Paris 2024 sortent de terre ! • Samedi 8 juillet, la deuxième boutique officielle des JO 2024 ouvrait au Carrousel du Louvre. Elle sera prochainement suivie par celle du centre commercial Westfield de Lyon Part-Dieu, qui devrait ouvrir en novembre prochain. Pour rappel, l’organisation des JO de Paris espère récolter 130 millions d’euros grâce à la vente de produits dérivés.

Un avion aux couleurs de Chelsea ! • À défaut de pouvoir dire « London is blue » (cf : le classement de la saison 2022/2023), Chelsea se rabat sur le ciel. Oui, le ciel est bleu, tout comme le nouvel avion de la compagnie Oman Air aux couleurs du club londonien. Dans le cadre de l’accord pluriannuel qui lie les deux parties, la compagnie aérienne aura le droit à des supports de communication aux abords du stade Stamford Bridge et d’arborer le branding de Chelsea sur ses avions.