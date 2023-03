Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. Flashscore, Match en Direct, OneFootball… Si vous aimez le sport, vous avez forcément une de ces applications sur votre smartphone !

Il y a des passions chronophages. Celle de suivre le sport à la télé en fait partie. Alors, si certains consacrent l’entièreté de leurs dimanches à suivre les matchs, se lèvent dans la nuit pour suivre en direct les compétitions américaines, d’autres font le choix de télécharger des applis…

Il y a Flashscore et il y a les autres… Aucun fan de sport n’a pu y couper, l’application compte 100 millions d’utilisateurs à travers le monde. Appelée FlashResultats jusqu’en 2020, cette entreprise tient bien la promesse de son nom : une actualisation en instantané de tous les résultats, sur plus de 30 disciplines sportives. Et pour être flash, c’est flash ! L’application peut même avertir d’un but avant qu’il ne soit diffusé si certaines chaînes ont quelques secondes de latence… Il n’en fallait pas plus pour ravir les fans de sport !

Un business bien ciblé

Flashscore enregistrait 72 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et presque 90 millions en 2021. Pourtant l’application reine du secteur demeure gratuite sur l’App Store et Google Play. Tout simplement parce que le business model repose uniquement sur les publicités ultra-ciblées qui jalonnent l’application.

Uber Eats par exemple, se paie une tribune très intéressante. La raison est un peu clichée mais elle se vérifie. Oui, les fans de sport aiment regarder leur match avec une pizza livrée à domicile ! Alors la première société de livraison de repas a tout intérêt à apparaître sur l’application Flashscore.

Les autres applications du secteur ont adopté le même business plan. Ainsi, sur Match en Direct ou Sofascore par exemple, il n’est pas rare de voir des bannières publicitaires ciblées sur ce segment de fans de sport. Le cas le plus probant reste celui des sites de paris sportifs. Eux, qui vont souvent de pair avec ces applications, voient en elles de très grandes opportunités d’élargir leur clientèle.

Résultat ? Ces applis deviennent de vraies machines à billets. Martin Hajek, le fondateur et PDG de Flashscore est d’ailleurs devenu la 21e fortune de son pays (République tchèque) grâce à son innovation.

Des données collectées, une expérience améliorée

Mais la vraie force de ces applications, c’est le service personnalisé qu’elles proposent. À la première ouverture, on nous demande nos préférences en termes de disciplines puis d’équipes. L’écran d’accueil fait ensuite sa mue pour mettre en avant les choix de l’utilisateur. Il est possible de choisir quels types de notifications l’on veut recevoir, quel championnat l’on souhaite suivre…

Et dans la collecte de données, certaines applications vont encore plus loin. C’est le cas de l’application officielle de la NBA. Quand il l’ouvre, l’utilisateur voit tous ses comportements passés au crible. Mais rassurons-nous, aucune démarche commerciale sous-jacente. Le tout est de lui offrir la meilleure expérience possible.

Ces analyses de l’application se concrétisent ensuite dans un flux appelé « For you ». Il recense les informations les plus à même d’intéresser l’utilisateur et les classe dans l’ordre de ses préférences. Les temps forts des matchs sont personnalisés et les offres d’achats (maillots, billets, etc.) aussi. NBA Official App a tout de l’application « conçue pour vous » par excellence. Voilà un business model qui gagnerait à se démocratiser sur d’autres disciplines !

Les prolongations…

Forum Sport « UnlimiTech To Perf » • La CCI Paris Île-de-France, son dirigeant Dominique Restino, et l’entreprise SportUnlimiTech vont organiser un forum du 29 juin au 1er juillet. Il se déroulera au centre sportif Émile Anthoine, au pied de la Tour Eiffel. On y attend près de 120 tables rondes autour desquelles 20 intervenants prendront la parole sur des sujets liés au sport. La santé, la tech, la performance, l’e-sport sont au programme de ces trois jours. Le tout chapeauté par l’ancien rugbyman et actuel président de SportUnlimiTech, Fréderic Michalak !

Lidl partenaire de l’Euro 2024 ! • Une poignée de main serrée entre le patron de Lidl et celui de l’UEFA. Le distributeur devient ainsi partenaire mondial des éliminatoires européens de 2023 et 2024 et partenaire de la phase finale de l’Euro. Dans un communiqué, Lidl indique vouloir souligner l’importance des produits frais dans un mode de vie sportif et sain. De la pure com’ !