Temps de lecture estimé : 3 minutes

Parlons sport, pensons business. On recense aujourd’hui plus de 400 000 pratiquants de padel en France selon la Fédération française de tennis.

Le padel [Padεl] est un sport de raquette qui se joue en duo. En quelques mots, il est le dérivé du tennis, sur un terrain cloisonné. On y allie la stratégie du sport noble à l’énergie et la grinta du squash. Un excellent moyen de se défouler, que les Français semblent avoir adopté en masse !



« En 2015, le padel faisait du bruit en Espagne. Alors nous avons testé. On a ressenti de la convivialité, de l’intensité et surtout du kiff, même si on ne sait pas jouer au tennis », confiait Julien Falgoux, le fondateur d’UrbanSoccer et d’UrbanPadel, dans nos colonnes. Aujourd’hui, l’entrepreneur revendique 30 terrains de padel et souhaite en compter le triple d’ici à 2024. Le signe d’un marché encore très jeune et en pleine expansion.

L’explosion du nombre de terrains, la clef du succès ?

Julien Falgoux n’est pas le seul à avoir flairé le bon coup. Au complexe sportif ASPTT de Montpellier, le directeur Marc Taurines, se félicite de voir ses créneaux de padel se remplir en trente minutes pour les heures très demandées. L’intérêt est grandissant, et la demande semble avoir pris le pas sur l’offre.

La construction de nouveaux terrains représente donc un enjeu crucial pour la profitabilité à long terme de ce sport. Au crépuscule de 2022, on recensait 1 464 courts de padel en France selon les chiffres de Padelonomics.

La plupart des infrastructures appartiennent à des sociétés privées hors tennis qui ont pris à bras-le-corps le business du padel (c’est le cas pour 137 des 259 courts construits en France en 2022). On l’explique par l’aspect ultra-abordable de ce sport. Le padel est assez intuitif pour constituer une activité de loisir, qui ne demande pas forcément d’apprentissage profond pour savoir jouer – contrairement au tennis. C’est notamment le segment sur lequel est positionné UrbanPadel.

Des événements et investisseurs au service du padel

Jouer entre amis, à deux contre deux, c’est l’essence même du padel. Mais la compétition professionnelle commence aussi à faire parler d’elle. Et derrière les meilleurs joueurs de padel du monde, une véritable communauté d’aficionados commence à se composer. L’actuel numéro 1, Augustín Tapia compte, par exemple, 380 000 abonnés sur sa page Instagram.

Alors quand ces néo-stars de la balle jaune se déplacent en France pour le Greenweez Paris Major, elles rameutent des troupes et éveillent l’intérêt. Ce tournoi, qui revient cette année sur les courts légendaires de Roland-Garros, a vu sa finale être retransmise sur Canal+ Sport 360 l’année dernière. Niveau prize money, le total s’élevait à 524 920 euros, dont 94 600 pour les deux vainqueurs en 2022. On est encore loin des sommes mirobolantes que l’on connaît pour le RG classique, mais le padel réduit l’écart à grandes enjambées.

Et cet essor, un certain Nasser Al-Khelaifi n’y est pas étranger. Lorsqu’il n’apparaît pas dans la tribune présidentielle de son club de foot, le Paris Saint-Germain, le dirigeant qatari organise des évènements pour démocratiser le padel en France et dans le monde. Il est aujourd’hui président du circuit Premier Padel et a récemment organisé une compétition pour les légendes du sport. On y retrouvait les Brésiliens Kaká et Ronaldo Nazário en équipe par exemple. Ou encore Andrés Iniesta, Andy Murray ou James Ward. Avec de tels appuis, difficile de ne pas imaginer le padel rejoindre, dans quelques années, la clique des sports les plus suivis dans le monde… !

Les prolongations…

Messi, catalyseur de la MLS ? • Personne n’a pu rater l’info. Le génie argentin a signé un contrat avec l’Inter Miami, une équipe de Major League Soccer. Et alors que l’équipe floridienne comate à la quinzième et dernière place de leur conférence, les prix viennent de monter en flèche. Pour le prochain match face aux Red Bulls de New York, les tarifs atteignent 983 dollars, soit une augmentation de 883 %. Même constat pour la rencontre les opposant au Los Angeles FC. Les billets ont connu une augmentation de 400 % pour atteindre un prix moyen à 785 dollars.

L’écurie Alpine vend une partie de son capital • L’écurie de Formule 1 Alpine a revendu 24 % de son capital à un groupe d’investisseurs composé de Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments, un fonds dirigé par l’acteur Ryan Reynolds. Coût de l’opération ? 200 millions d’euros pour le consortium. L’écurie est valorisée à 833 millions d’euros actuellement.