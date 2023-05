Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. 13e de National, l’AS Nancy Lorraine pourrait évoluer en National 2 l’année prochaine, synonyme d’un retour au football amateur de second niveau. Un séisme financier que le club compte éviter grâce au repêchage administratif.

Avec ce match nul (3-3) contre le club de Bourg-en-Bresse lors de la dernière journée de championnat national, Nancy enterre ses espoirs de maintien. Il ne reste qu’une chance pour le club au chardon de rester dans la cour des pros, et elle se jouera loin des terrains. Face à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG)…

L’audit aura lieu le 15 juin. Pour les propriétaires du club nancéen, c’est l’occasion de montrer patte blanche. La DNCG, que l’on considère comme le gendarme du football français va contrôler la situation financière de l’ensemble des clubs de national. Si l’un d’entre eux connaît de trop grandes difficultés, ou n’a pas respecté les règles en vigueur, il se verra reconduit vers le football amateur. Peu importe son classement.

« Avec la 13e place, tu peux être maintenu »

Alors, même si la saison sportive de Nancy est bel et bien finie et que cette 13e place devrait logiquement les envoyer en National 2, le maintien se jouera finalement en juin. Et l’espoir reste fort pour l’ensemble de la direction. Plusieurs clubs classés au-dessus des Lorrains vont faire l’objet d’un contrôle appuyé de la DNCG. Guillaume Allanou, le président du stade Briochin (15e de National) en résume les enjeux : « Aujourd’hui, la règle est basique, si tes fonds propres sont négatifs, tu descends ». Pas plus compliqué !

Alors le CS Sedan tremble. Lui qui connaît des troubles financiers importants. Selon les informations de L’Union, Marc Dubois, le président du club, aurait d’ailleurs évoqué une situation financière « catastrophique », et ce, malgré une sixième place au classement. Versailles et Châteauroux pourraient aussi être retoqués. Ainsi les relégables pourraient se maintenir et garder le statut semi-professionnel si important pour l’équilibre financier des clubs. Le malheur des uns…

Une précieuse exposition

L’ASNL a donc toutes ses chances de rester en National. Environ 80 % selon le club. Les actionnaires ont d’ailleurs assuré qu’ils l’aideraient au mieux dans cette quête. L’objectif ? Prouver à la DNCG que les fonds propres nancéens demeurent positifs et qu’ils sont prêts pour la saison prochaine.

En jeu ? Des droits télé plus importants. Canal+ a d’ailleurs reconduit son accord avec la Ligue de football professionnel (LFP) pour la diffusion du championnat national jusqu’en 2024. Si l’ASNL venait à se maintenir administrativement, le club pourrait continuer d’en profiter. En attendant, les Lorrains devraient vraisemblablement perdre leur statut professionnel selon les règles de la ligue, après plus de deux ans passés dans un championnat amateur.

En se maintenant en National, Nancy pourrait aussi espérer voir le projet de Ligue 3 éclore. Cette troisième division professionnelle pourrait remplacer le championnat national actuel et permettrait aux clubs de disposer des mêmes avantages financiers et sportifs que ceux des divisions supérieures. Alors sur tous les points, cette lueur de repêchage administratif brille comme le dernier espoir lorrain pour sauver ce club, historiquement habitué aux pelouses de Ligue 1.

