Temps de lecture estimé : 3 minutes

Parlons sport, pensons business. Quand on aime, on ne compte pas. Les Qataris, eux, aiment beaucoup le football. Passionnément même, à la folie…

La Coupe du monde 2022 a démarré dimanche 20 novembre. Au programme cérémonie d’ouverture et défaite du pays hôte, le Qatar, face à l’Équateur. Mais, oublions les résultats sportifs, regardons plutôt les sommes mirobolantes contractées par le Qatar pour accueillir cet événement planétaire. Ce Mondial 2022 est, de très loin, le plus cher de l’histoire.



Quand la FIFA a attribué le Mondial au Qatar dès 2010, les investissements et appels d’offres ont fusé. Douze ans plus tard, le bilan des dépenses s’élève à 220 milliards de dollars. C’est vingt fois plus que la Russie en 2018. Quatorze fois plus que le Brésil en 2014. Pourtant, parmi ces 220 milliards de dollars, seuls 6,5 ont été alloués à la construction des stades, selon Ouest-France. Alors, à quoi a servi le reste de l’argent ?

140 milliards pour le transport

Premier poste de dépenses, priorité des Qataris : les infrastructures de transport ! Des projets de lignes de métro, de ponts et de tunnels ont très rapidement été mis en application. Aujourd’hui, après une dizaine d’années de chantier ils permettent à Doha, la capitale du pays, de mieux desservir les stades, les lieux de vie et les sites touristiques de la ville.

Le constructeur français Vinci avait notamment remporté un appel d’offre en mai 2013 de 1,5 milliard de dollars pour construire un tronçon du métro dohanais.

Des complexes hôteliers et des immeubles

Le Qatar s’est lourdement préparé à l’afflux touristique. En un mois de compétition, les autorités locales attendent entre 1 et 2 millions de supporters venus du monde entier. Et 3,1 millions de billets ont été mis en vente sur l’ensemble du Mondial. Alors pour loger tout ce beau monde, de nombreux projets hôteliers sont sortis des terres qataries ces dernières années. 20 milliards de dollars étaient prévus pour ces constructions. Bouygues y a notamment participé avec la fabrication d’un immeuble à hauteur d’un milliard de dollars.

Aujourd’hui, les prix fixés pour les logements varient entre 80 et 1 000 euros par nuit. L’offre est très variée et s’adapte à tous les goûts. Vous voulez le minimum ? Prenez la chambre à 80 euros. Vous voulez le plus pratique ? Des préfabriqués aménagés en chambres à 40 minutes de tous les stades sont disponibles. Vous souhaitez connaitre les coutumes locales ? Certains organismes proposent des nuits dans des tentes traditionnelles. Vous préférez le grand luxe ? MSC Croisières a annoncé que le MSC Opéra fera office d’hôtel flottant dans la baie de Doha.

Et le reste alors ?

Sur les 54,5 milliards restants, les données sont plus opaques. Nous savons toutefois qu’une partie sera allouée aux activités prévues autour des matchs. Environ 8 milliards selon Nasser Al-Khater, président du comité d’organisation du Mondial.

Oui car, pour créer une « ambiance de Coupe du monde » le Qatar a encore une fois, vu les choses en grand. Le FIFA Fan Festival par exemple, un espace ouvert durant toute la compétition et qui mêle le football aux activités culturelles. De nombreux concerts y sont prévus. Les Black Eyed Peas, Maroon 5 ou encore David Guetta devraient performer. Des matchs de gala entre légendes, des expériences culinaires uniques et des activités marketing innovantes sont aussi au programme.

Des retombées très moyennes

Toujours selon Nasser Al-Khater, les Qataris s’attendent à « seulement » 17 milliards de recettes. Très faible. Très loin de rentrer dans leurs frais. Pourtant rien ne semble les inquiéter. Les infrastructures construites survivront au Mondial et continueront d’être utiles pendant bien des années. Et puis avant tout, l’objectif visait à placer le Qatar sur la carte du monde.

Mais, résultat des courses, au regard de tous les scandales, corruption, désastre écologique, non-respect des droits de l’homme… cette folie financière sera-t-elle vraiment un franc succès ?

Les prolongations…

Alexandre Ruiz, l’homme en forme ! • L’ancien journaliste de beIN SPORTS est au four et au moulin ces temps-ci. Après avoir commenté samedi 19 novembre le live Twitch le plus suivi de l’histoire en France, le voilà à présent à la tête d’un nouveau média 100 % digital, 100 % sport. Sous l’égide de Webedia, les différents contenus seront distribués sur tous les réseaux sociaux et Twitch. Futur carton ?

Louis Vuitton réunit Messi et Ronaldo • La publication a fait grand bruit. Mis en scène autour de bagages de la maison de couture, les deux géants du football moderne ont affolé les compteurs d’Instagram. La partie d’échecs qu’ils semblent être en train de disputer est en fait inspirée d’une partie entre Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura, deux légendes de la discipline. La véritable manche s’était soldée sur un match nul. Subtile manière d’affirmer qu’il est impossible de départager les deux génies du ballon rond…