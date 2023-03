Temps de lecture estimé : 4 minutes

Parlons sport, pensons business. Dix footballeurs occupent une place dans le classement des 50 célébrités les plus suivies sur Instagram. Deux sont dans le top 3.

Les footballeurs ont plusieurs casquettes. Quand ils ne sont pas sur le terrain, ils influencent. Le simple fait de s’afficher portant un tee-shirt d’une marque peut en faire exploser les ventes. Alors, sur leurs comptes Instagram, rien n’est laissé au hasard.

Lionel Messi, champion du monde… et d’Instagram

Le prodige argentin a posté la photo la plus likée de l’histoire du réseau social. Au lendemain de la finale de la Coupe du monde, il poste ce cliché. Trois mois plus tard, il comptabilise plus de 75 millions de mentions « j’aime ».

Depuis, Lionel Messi a posté 19 publications sponsorisées. Parmi la liste des marques qui l’accompagnent, on retrouve Mastercard, Pepsi, Adidas, orCam Technologies ou encore Lays. Selon le site Hopper, spécialiste de l’influence, l’Argentin empocherait environ 1,77 million de dollars par post sponsorisé. Ce qui représente sur les seuls trois mois qui ont suivi la Coupe du monde, plus de 30 millions de dollars. Une somme qui le hisse à la troisième place des célébrités les mieux payées grâce à Instagram.

Une rémunération indécente, dira-t-on. Peut-être, mais pour les marques le jeu en vaut souvent la chandelle. Car quid du retour sur investissement ? Si l’on prend l’exemple de Mastercard, leur post sponsorisé sur le compte de Lionel Messi affiche plus de 43 millions de lectures et 2,3 millions de mentions « j’aime ». Pour une audience potentielle totale de 444 millions d’abonnés. Le simple fait que la publication ait atteint 10 % de taux d’engagement est une victoire pour Mastercard.

Aujourd’hui, un tel spot publicitaire sur les canaux classiques de diffusion prendrait des mois avant d’atteindre une telle résonance et coûterait bien plus cher. Les publicitaires apprécient surtout l’aspect « à la demande », leur spot restera ad vitam æternam sur le compte de Messi, quand sur la télévision, il s’évapore aussi vite qu’il est apparu.

Cristiano Ronaldo, l’homme le plus suivi

L’influenceur ultime, la poule aux œufs d’or 24 carats. Cristiano Ronaldo a travaillé son image tout au long de sa carrière. Résultat, il est l’homme le plus populaire d’Instagram et culmine à 564 millions d’abonnés.

Toujours selon Hopper, le Portugais toucherait 2,39 millions de dollars pour chaque post sponsorisé. Depuis le début de l’année 2023, il cumule neuf publications de la sorte. Son compte Instagram lui aurait rapporté alors environ 20 millions d’euros en trois mois.

Therabody, sponsor qui accompagne CR7, s’est fendu d’un spot vidéo sur le compte de l’athlète le 6 mars. Dix-huit jours plus tard, il comptabilise 83 millions de lectures et plus de 4 millions de « j’aime ». Par ce biais, la marque d’équipements sportifs s’offre une visibilité internationale et assure une bonne image en s’associant avec l’un des sportifs les plus rigoureux de l’histoire.

Avec une audience potentielle de 564 millions d’abonnés et un taux d’engagement moyen bien au-delà des 10 %, CR7 se place comme l’un des sportifs les plus profitables pour les entreprises. Et puis, nous vous mettons au défi de trouver une chaîne classique qui puisse offrir une tribune de plus de 500 millions de téléspectateurs… Ne cherchez pas, elle n’existe pas.

Le Superbowl est ce qui pourrait s’en rapprocher le plus, avec 113 millions de téléspectateurs. Un spot publicitaire de 30 secondes à la télévision pendant cet événement coûte entre 6 et 7 millions de dollars aux annonceurs. À terme, la stratégie semble moins efficace.

On remarque aussi que les footballeurs occupent une part écrasante dans le classement des sportifs aux vertus marketing. Dans les 50 premiers influenceurs Instagram, il y a dix footballeurs et seulement trois athlètes d’autres disciplines. Encore une preuve – s’il en faut – que le marketing d’influence est une affaire de footeux !

