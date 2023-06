Temps de lecture estimé : 3 minutes

Parlons sport, pensons business. À l’horizon 2032, l’industrie du sport en France pourrait peser deux fois plus lourd qu’aujourd’hui. C’est en tout cas ce que prévoit la récente étude Two Circles, reprise par le site Sportbuzzbusiness. On vous explique.

L’agence de marketing Two Circles prévoit une croissance à 100 % sur 10 ans pour l’industrie du sport français. Si aujourd’hui elle pèse environ 4 milliards d’euros, elle pourrait en valoir 7,8 milliards en 2032. Le tout, grâce à la dynamique qu’insuffleront les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour comprendre l’intérêt de l’étude, il faut s’intéresser à Londres, la ville organisatrice des Jeux olympiques de 2012. Pendant les six années qui ont suivi ce bel événement, les compétitions sportives organisées en Angleterre ont profité d’une dynamique exceptionnelle. Les championnats du monde d’athlétisme 2017 organisés dans la capitale britannique ont d’ailleurs engrangé environ 79 millions de livres sterling. Un an plus tard, en 2018, 1,3 million de personnes assistaient aux compétitions organisées dans les infrastructures des JO 2012. Alors, en extrapolant, Two Circles estime qu’une telle dynamique pourrait s’observer en France dans la prochaine décennie.

Plus de fans, plus de sponsoring, plus de droits

« Les JO 2024 vont être un véritable catalyseur, notamment, car il y aura des revenus générés par l’événement. Mais aussi parce que cela va découler sur plusieurs pans de la société », estime Sacha Brunet, porte-parole de Two Circles. Dans le détail, les JO 2024 devraient faire découvrir de nouveaux sports au grand public. Les fans vont se multiplier. « On va voir une augmentation de l’intérêt pour le sport en France. Plus de personnes vont en regarder à la télévision. Plus de personnes vont se déplacer aux compétitions », poursuit la porte-parole.



Alors, tout en haut de la pyramide, l’industrie du football devrait connaître une évolution impressionnante. Jusqu’à 4,9 milliards d’euros en 2032, soit plus que le volume d’affaires global de tout le sport business en France d’aujourd’hui (4 milliards d’euros). Derrière, le rugby (bien aidé par la prochaine Coupe du monde en France), le tennis et le cyclisme devraient aussi profiter d’une excellente dynamique. Et de manière générale, tous les sports mis en lumière grâce aux JO devraient connaître une forte expansion.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?



Pour l’après JO, Sacha Brunet optimise : « On va regarder la France comme un pays capable d’organiser des événements sportifs. Capable de laisser un héritage en matière de durabilité, d’accessibilité et de diversité. » Encore faut-il que tout se passe sans accroc. Un pari loin d’être assuré tant le dernier événement en date – la finale de la Ligue des champions 2022 organisée au Stade de France – fut un fiasco.

Mais si Paris et la France réussissent à transformer l’essai, les profits pourraient s’envoler sur le long terme. L’investissement sur l’ensemble des JO – à hauteur de 8,8 milliards d’euros selon Capital – pourrait très vite être rentabilisé. Les infrastructures créées pour l’occasion deviendraient alors pérennes. Elles permettraient aux fédérations de convertir au mieux cette dynamique positive en nombre de licenciés. « Nos associations sportives françaises pourront ainsi se restructurer, repenser leurs stratégies et aussi transformer leurs modèles commerciaux », prévoit Sacha Brunet

Last but not least, l’industrie du sport féminin dispose de la plus grande marge de progression ! Toujours selon Two Circles, elle pourrait peser 842 millions d’euros en 2032, soit une augmentation de 107 % par rapport à 2022. Il y a encore du travail pour atteindre la parité, mais l’ensemble du sport business français prend la bonne direction !

Les prolongations…

Adidas va équiper le XV de France • Pour le cycle 2024-2028, la marque aux trois bandes deviendra le nouvel équipementier de l’équipe de France de rugby. Sous contrat avec Le Coq Sportif depuis 2018, la Fédération française de rugby revient à Adidas à « l’unanimité du comité directeur », indique son président, Florian Grill.

Le Slip Français aux Jeux olympiques ! • Guillaume Gibault, le fondateur du Slip Français, fourmille d’idées pour continuer à prôner le made in France. Après s’être engagé pour la prochaine Coupe du monde de rugby, la marque revient avec une capsule spéciale pour les JO Paris 2024. « En tant que marque française engagée dans la fabrication locale et le made in France depuis plus de 10 ans, soutenir nos équipes nationales et les événements sportifs qu’accueille notre pays, c’était comme une évidence », exprime l’entrepreneur à ce sujet.