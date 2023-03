Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. Tommy Fury a remporté le combat et empoche quatre millions de dollars.

Lundi soir, Tommy Fury affrontait Jake Paul dans un combat de boxe anglaise en Arabie Saoudite. Les deux hommes – ultra-médiatisés – ont enfin pu régler leurs comptes et enterrer leur rivalité numérique.

C’était l’un des combats les plus attendus de l’année en boxe anglaise. Et de loin le plus suivi. Il aura fallu huit rounds de trois minutes et la décision des juges pour départager les deux combattants. Au dernier bruit de cloche, c’est finalement Tommy Fury qui s’impose. La table des scores affiche 74-75, 76-73, 76-73 en sa faveur. Un score étriqué, loin du « KO » sans équivoque qu’il nous avait promis !

Pourquoi tant d’engouement ?

Les Américains connaissent la recette pour vendre leurs événements sportifs. Surtout quand il s’agit de combat. Déjà, les deux hommes ont très bien joué la carte du trashtalking. Cela faisait plusieurs mois qu’à intervalles réguliers, quelques taquineries animaient leurs réseaux sociaux. Leur affrontement – moult fois reporté – promettait alors d’être haut en couleur.

Mais la hype autour de ce combat tourne surtout autour des noms. D’un côté, Tommy Fury, le petit frère de Tyson Fury, l’un des plus grands champions de boxe anglaise de l’histoire. De l’autre, Jake Paul, petit frère de Logan Paul. Les deux sont des vidéastes habitués aux grandes audiences sur YouTube (respectivement 20,3 et 23,6 millions d’abonnés).

Tyson Fury, quadruple champion du monde des poids lourds, avait même déclaré en 2021 « Si Tommy ne bat pas Jake Paul, je le retirerai moi-même de la boxe. S’il ne peut pas le battre, je le forcerais à changer de nom ». De quoi mettre la pression sur les épaules de son petit frère…

Une rivalité qui s’est montée en épingle depuis des années et des facteurs extérieurs qui ajoutent de l’entertainment, il n’en faut pas plus pour déchaîner les foules… Ah si, peut-être le niveau des combattants ? Sur ce point aussi, les deux hommes répondent présents. Tommy Fury a ajouté une neuvième victoire à son bilan, l’amenant ainsi à 9-0. Jake Paul, lui, voit cette première défaite entacher son bilan – jusque-là immaculé – de 6-0.

Parlons boxe, pensons business

S’il y a bien eu un gagnant et un défait lors de ce combat, financièrement les deux ont bien réussi leur coup. Tommy Fury a empoché quatre millions de dollars avec sa victoire. C’est lors d’une pesée officielle que s’est acté l’accord. Jake Paul défiait son adversaire à coups de « all or nothing ». Comprenez que si Tommy avait perdu il n’aurait pas pris un dollar. Évidemment, à l’inverse, en cas de victoire (ce qui est arrivé) la bourse de 2 millions prévue serait doublée. Une soirée plus que réussie pour le boxeur britannique donc.

Pourtant, à en croire une story Instagram postée par Jake Paul après le combat, ce dernier aurait empoché 30 millions de dollars. Bien plus que son opposant donc. La raison est toute simple, il est l’organisateur de l’événement. Il récupère ainsi, une partie des droits TV par pay-per-view vendus dans le monde à 49,99 dollars. Les termes du contrat prévoyaient un accord à hauteur de 35 % des recettes pour Fury, mais le fameux « all or nothing » a sûrement bousculé cet équilibre.

Le sulfureux Jake Paul récupère aussi une partie des recettes de billetterie de la Diriyah Arena. Elle a fait le plein de ses 15 000 places pour l’occasion. Dans les travées de l’arène d’ailleurs, de grands noms n’ont pas manqué de faire parler. Cristiano Ronaldo, Mike Tyson ou encore Kevin Hart ont assisté à la victoire de Tommy Fury.

Oui, les matchs de boxe à exhibition intéressent toujours autant. Et nous pourrions voir un remake de ce match prochainement, Jake Paul a déjà exigé sa revanche…

Les prolongations…

Intersport et la FFBB ! • C’est le début d’une idylle qui durera jusqu’en 2025 au moins… Intersport devient le distributeur officiel de la Fédération française de basketball. La marque mettra à disposition des licenciés et des clubs une foultitude d’offres commerciales. La FFBB rejoint ainsi la FFF et la FFT dans le portefeuille de partenaires d’Intersport.

Le Rugby, plus que jamais suivi ! • À quelques mois de la Coupe du monde de rugby en France, la mayonnaise a l’air de prendre sérieusement. Les équipes du Top 14 enregistrent une influence record avec près de 14 065 spectateurs dans le stade en moyenne par match. Sur la 18e journée du championnat, ce total s’élève à 18 782, du jamais vu ! Espérons que tout ce beau monde se déplacera pour encourager le XV de France d’ici au 8 septembre.