Parlons sport, pensons business. Les 50 franchises sportives du classement Forbes cumulent ensemble 256 milliards de dollars. Une progression de 15 % par rapport à l’année dernière.

Le sport business se porte bien. Dans les élites, les franchises et équipes se valorisent à prix d’or. Les Washington Commanders en NFL, rachetés 6,05 milliards de dollars cet été, en sont la preuve.

Il faut dire que les droits télé ont pris une ampleur considérable ces dernières années. Le récent contrat qui lie la NFL à CNBC culmine aux environs de 110 milliards de dollars sur 11 ans. Cette saison, le montant devrait d’ailleurs dépasser les 12 milliards de dollars (12,34 Mds) selon Front Office Sport. De manière générale, l’ensemble du classement de Forbes est très largement teinté d’équipes étasuniennes. Pas moins de 30 dans la liste des 50 franchises.

Le PSG, l’exception française

À la 36e place du classement, le Paris Saint-Germain est la première (et la seule) équipe française à se faire une place dans le classement Forbes. Le club de la capitale est valorisé à 4,21 milliards de dollars et réalise la plus belle progression en valeur sur 5 ans avec +334 %.

L’investissement qatari continue de porter ses fruits au PSG qui enregistrait son record de recettes en janvier dernier avec 670 millions d’euros. Et bien que le club ait essuyé des pertes colossales – notamment à cause de son immense masse salariale – le business model semble fiable. Sans compter que de nombreux joueurs aux salaires élevés ont quitté le navire cet été. Débarrassé de Neymar et Messi, le PSG paraît un peu moins « sexy » aux yeux des sponsors, mais bien plus pérenne sur le long terme.

La Formule 1 fait son entrée en grande pompe

Absentes du classement 2022, deux écuries F1 viennent glaner les 45 et 47e places de cette nouvelle liste. Il s’agit sans surprise de Scuderia Ferrari et Mercedes-AMG Petronas, les deux plus célèbres du circuit.

Cette intronisation au Panthéon des franchises les plus valorisées fait suite à une stratégie menée par la Formule 1 pour aller chercher des nouveaux publics. C’est notamment le très lucratif marché américain qui leur ouvre les bras. Les Grand Prix aux États-Unis reprennent vigueur depuis quelques années, et le propriétaire des droits Liberty Media (des Américains aussi), s’en frotte les mains. Avec l’arrivée des circuits de Miami et Vegas, ESPN aurait déboursé entre 75 et 90 millions de dollars sur 3 ans pour s’offrir la F1 sur ses antennes. Avant cela, le coût d’une saison n’excédait pas 5 millions de dollars. Le récent regain d’intérêt pour le sport automobile numéro 1 a tout l’air de durer.

En attendant, le TOP 10 du classement se compose des Dallas Cowboys (NFL) à la première place avec 9 milliards de dollars de valorisation. Suivent :

New York Yankees (MLB) : 7,1 milliards de dollars

Golden State Warriors (NBA) : 7 milliards de dollars

New England Patriots (NFL) : 7 milliards de dollars

Los Angeles Rams (NFL) : 6,9 milliards de dollars

New York Giants (NFL) : 6,8 milliards de dollars

Chicago Bears (NFL) : 6,3 milliards de dollars

Las Vegas Raiders (NFL) : 6,2 milliards de dollars

New York Knicks (NBA) : 6,1 milliards de dollars

New York Jets (NFL) : 6,1 milliards de dollars

Real Madrid (football) : 6,07 milliards de dollars

Les prolongations

Les Bleus signent une nouvelle convention de droits à l’image avec la FFF ! • Tout le monde se rappelle de Kylian Mbappé, monté au créneau pour réclamer plus de liberté sur son image. Et bien, un an et demi plus tard, la FFF semble enfin avoir contenté tout le monde. « Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, et l’ensemble des joueurs de l’Équipe de France, se réjouissent […] cette convention (va) servir les missions d’intérêt général qui sont au cœur du projet associatif fédéral et de l’engagement des joueurs, tout en respectant les droits individuels de chacun », peut-on lire dans le communiqué publié ce lundi 11 septembre.