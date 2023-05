Temps de lecture estimé : 3 minutes

Alpine vient de présenter sa nouvelle A110 spécialement développée pour la Pikes Peak, une course de côte. L’occasion de revenir plus en détail sur la stratégie de Renault pour mettre en avant sa filiale et la rentabiliser.

Depuis quelques années, le nom Alpine regagne du terrain. En 2017, Renault ressuscitait sa marque ciblée sur la conduite sportive créée en 1955 à Dieppe (76). Et depuis, cette émanation du deuxième groupe automobile de France montre de beaux progrès en matière de chiffre d’affaires et de popularité.

Jetons un petit coup d’œil dans le rétro… Nous voilà de retour sur le parvis du théâtre du Châtelet de Paris le 17 octobre 2022. En ce jour béni pour le football français, Karim Benzema remportait son premier Ballon d’Or. Mais avant que toute la lumière soit projetée sur le prodige lyonnais, c’est bien Alpine qui s’est dorée sous le feu des projecteurs. La marque a chargé son pilote de Formule 1 Esteban Ocon de ramener le précieux sésame jusqu’au théâtre. Le tout au volant de sa monoplace rose et bleue. Au-delà du symbole, ce coup de com’ rappelle à tous qu’il n’y a pas qu’en football que le made in France performe.

La course comme canal de communication

La saison 2023 de Formule 1 bat son plein. Et si les performances d’Alpine demeurent en demi-teinte, l’amour du public, lui, ne faillit pas. La raison ? Une stratégie menée par Otmar Szafnauer, le team principal d’Alpine, et son patron Laurent Rossi qui ne jurent que par le franco-français. Motorisation Renault, staff national et en égérie l’un des hommes les plus appréciés de l’hexagone : Zinedine Zidane !

Alpine, qui a remplacé Renault DP World F1 Team en 2021, a à cœur de renforcer son image de marque. Sur le choix du nom, Laurent Rossi se félicite d’ailleurs de ne faire aucune référence à la maison-mère Renault. « C’est une bonne décision pour aller chercher une clientèle plus jeune qui ne connaît pas forcément les succès d’Alpine dans les années 70 », avait-il déclaré à l’aube de la transition.

La marque se veut aussi partisane de la parité. Sur l’ensemble des compétitions dans lesquelles elle concourt, Alpine souhaite signer 30 % de pilotes féminines. Son programme d’égalité des chances « Rac(h)er » promeut l’inclusion des femmes sur tous les aspects des sports automobiles. Dans les faits, l’académie Alpine se penchera sur les jeunes pilotes de karting féminines qui à termes souhaiteraient devenir pilotes F1. La marque s’engage à leur prodiguer la meilleure formation pour arriver à leurs fins.

Des circuits aux routes, Alpine se propage

Alors, avec comme porte-étendard une écurie F1 qui a réalisé une très bonne saison 2022, il est clair qu’Alpine pense son marketing autour de la vitesse. Un esprit qui se répercute aussi sur les modèles destinés au grand public. Les différents modèles d’A110 qui garnissent son offre présentent d’ailleurs des performances exceptionnelles. 252 chevaux en entrée de gamme et jusqu’à 300 pour la version ultra-sportive. Alpine – comme son nom l’indique – se veut la voiture montagnarde, celle qui n’a pas peur d’accumuler les dénivelés. Un positionnement qui obtient son succès.

En tout cas, le gouvernement semble séduit. Dès 2021, seulement 4 ans après le retour en fanfare de la marque, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin se félicitait d’équiper sa gendarmerie nationale de bolides estampillés « Alpine ». Pour justifier ce choix, les experts ont procédé à une analyse technique détaillée façon Pimp my ride. Ce que l’on en retient c’est un châssis sport d’une extrême souplesse, une pointe de vitesse à 275 kilomètres heure et un 0 à 100 en 4 secondes et 5 centièmes. Le tout couronné par une faible émission de CO 2 .

Pour définitivement renaître de ses cendres et assumer la demande croissante, Alpine a remobilisé son usine historique de Dieppe. Pour fournir ses voitures à tous ceux qui souhaitent les conduire, la marque a investi 36 millions d’euros pour moderniser ce site de production nordique. Les bleus de travail sont revêtus en nombre avec 450 employés qui peuplent de nouveau la manufacture. Le tout pour un rythme d’assemblage aux alentours d’une vingtaine de modèles A110 par jour. Une belle ascension qui nous rassure sur la capacité de Renault à se renouveler et à créer des projets nationaux.

