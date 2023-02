Temps de lecture estimé : 3 minutes

Parlons sport, pensons business. RMC, Canal+ Sport ou beIN… Tant de propositions, d’offres avec ou sans engagement etc. Lesquelles valent vraiment le coup ?

Les offres de bouquets TV abondent un peu partout. Chaque chaîne a quelque chose à proposer, mais aucune d’entre elle ne suffit pour être au fait de toute l’actualité sportive. Voici les groupes qui proposent les offres les plus intéressantes… même si très souvent il faut mettre la main au porte-monnaie !

Canal+ Sport se positionne sur les disciplines préférées des Français

Gros coup raflé par Maxime Saada et l’ensemble du groupe Canal+. Ils ont récupéré les droits de la Ligue des champions sur la période 2024-2027. Bon timing puisque la compétition fait peau neuve dès l’année prochaine. Il y aura 36 équipes contre 32 actuellement… donc toujours plus de matchs ! La chaîne cryptée met la main sur toutes les plus grandes affiches et sur les résumés de tous les matchs en plus de ceux de Youth League. Le tout pour offrir à ses téléspectateurs le panel de rencontres le plus complet possible. Cette nouvelle formule de la compétition reine s’accompagne d’une troisième place qualificative d’office pour les clubs français.

Pour les amateurs de courses motorisées, là encore ça se passe sur Canal ! Formule 1 ou Moto GP, les deux compétitions sont à suivre sur la chaîne sport du groupe crypté. Et Canal+ a même annoncé la prolongation des droits pour les deux circuits jusqu’en 2029. Pour le World Rally Championship (WRC), il continuera d’être diffusé sur Canal+ jusqu’au moins 2030.

Enfin, le Top 14 est également retransmis sur les antennes du groupe à hauteur de quatre matchs par week-end. Une chaîne optionnelle Rugby+ est aussi disponible si vous souhaitez regarder plus de rencontres.

Pour visionner tous les programmes Canal, il existe plusieurs offres. Celle d’appel coûte 22,99 euros par mois la première année puis 27,99 euros. Les jeunes de moins de 26 ans peuvent, eux, profiter du même abonnement à -50 %.

La très large offre d’Eurosport

Eurosport 1 et 2. Voilà les chaînes à avoir pour brasser un maximum d’actualités sportives. Le tennis en tête de proue avec tous les grands chelems et les tournois ATP. Mais aussi le billard, le biathlon ou le ski par exemple. Une offre si complète qu’il est difficile d’en faire une liste exhaustive. Actuellement, le groupe est le seul diffuseur intégral des championnats du monde de ski alpin Courchevel-Méribel. Ils ont également remporté l’ensemble des droits pour les Jeux olympiques 2024 et ceux de 2026, 2028 et 2032. Idem concernant les Paralympiques, toutes les épreuves seront diffusées en intégralité.

Une offre à la demande Eurosport Player est disponible à 9,99 euros par mois pour suivre le sport sur smartphone et tablettes.

BeIN SPORTS pour les fans de sports collectifs

L’arrivée du groupe qatari dans le paysage audiovisuel français a tout chamboulé. Aujourd’hui, les chaînes beIN SPORTS 1 jusqu’à beIN SPORTS Max7 diffusent une grande partie des matchs de Liga (ligue de football espagnole), quelques affiches de Ligue des champions et la troisième division anglaise. Mais surtout, leur venue a été une révolution pour les fans de basket. Le groupe devient diffuseur intégral et exclusif de la grande ligue américaine, la NBA. Tous les soirs, la retransmission des matchs en direct rythment les nuits des insomniaques.

beIN SPORTS propose aussi du handball, des compétitions d’e-sport et quelques matchs de NFL (ligue de football américain). Par mois, l’offre d’appel coûte quinze euros, sans engagement.

Vous l’aurez remarqué, si vous voulez suivre l’actualité sportive, il vous faudra donc débourser un joli pécule. Lequel pourrait même dépasser une centaine d’euros chaque mois dans le cas d’une multiplication d’abonnements. Sans parler de RMC et son offre à 19 euros par mois ou encore Amazon Prime qui diffuse la Ligue 1 en exclusivité. L’offre sportive est éclatée entre de nombreux acteurs qui doivent entrer dans leurs frais de droits TV qu’ils ont dépensés.

Pour le clair, la chaîne L’Équipe sort du lot avec quelques beaux programmes. L’Euroligue de basketball, un créneau le dimanche soir réservé à la NFL et des épreuves de biathlon. TF1, de son côté, lâche complétement la rampe et ne diffuse plus que certaines rencontres catégorisées comme « événement sportif d’importance majeure ». La première chaîne d’Europe n’avait d’ailleurs diffusé que 28 matchs sur 64 lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Preuve s’il en faut, qu’à l’avenir, il faudra mieux compter sur des groupes privés si l’on veut visionner du sport à la télé.

Les prolongations…

Ferrari dévoile sa nouvelle livrée • La saison 2023 de Formule 1 est déjà sur toutes les lèvres ! La marque au cheval cabré a dévoilé l’esthétisme de sa prochaine monoplace, la SF-23. Le modèle est dans la droite ligne des précédents avec un rouge vif comme couleur principale et les sponsors habituels (Ray-Ban notamment). Petite nouveauté, sur l’aileron arrière, Bang & Olufsen fait son apparition. La marque d’équipements audiovisuels devient le nouveau sponsor de la Scuderia.

Deux belles audiences pour L’Équipe • Le canal 21 a enchaîné deux belles performances. L’une lors du sacre de Julia Simon aux championnats du monde de poursuite en biathlon avec 1,6 million de téléspectateurs devant leurs téléviseurs (9,2 % de parts d’audience). L’autre lors de la finale du Superbowl avec 380 000 spectateurs au milieu de la nuit. Comme quoi, le sport en clair peut aussi s’avérer rentable !