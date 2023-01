Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. Trois formations pour trouver du travail dans le sport business.

En voilà un sujet lucratif, le marché du sport représente à l’international 620 milliards de dépenses annuelles dans le monde selon le cabinet AT Kearney. Les droits TV de plus en plus impressionnants, des billetteries saturées en quelques minutes, des sites de revente de places… Les signes que l’industrie sportive se porte bien sont partout. Alors, sur ce segment d’avenir, les formations se multiplient.

Pléthore de chemins existent pour rejoindre le monde du business sportif. Des formations en alternance, en trois, quatre ou cinq ans… et surtout près d’une vingtaine d’écoles qui se targuent de dispenser des cours sur ces sujets. Résultat, difficile de s’y retrouver !

Pour vous aider, nous avons sélectionné trois écoles, qui représentent trois voies différentes pour arriver à votre objectif : faire du sport business votre gagne-pain.

Post-Bac et alternance avec PPA Sport

Le bachelor responsable de projet marketing et communication dispensé par PPA Sport est une bonne option. Diplôme reconnu par l’État et 100 % en alternance, tout est fait pour former des étudiants employables dès la fin des trois ans de cursus.

Dans les grandes lignes, l’école revient sur les tendances actuelles du marché sportif, propose un pan plus événementiel et des techniques commerciales pour bien positionner son entreprise. Les connaissances acquises en communication permettront à l’aspirant businessman sportif de développer une marque et de faire les bons choix.

Sur les débouchés, on retrouve les classiques : chargé de produits marketing sportif et chargé de merchandising. Mais aussi chargé de relations presse ou de communication.

Amos et l’admission parallèle

2017, le magazine londonien SportBusiness international classe Amos comme meilleure formation de management du sport. L’école accueille des élèves en bac +1 et jusqu’à bac +4 en admission parallèle. En mastère, les deux programmes « grande école » (international et classique) complètent la formation des étudiants sur le développement de marques sportives, le marketing du sport et le management d’organisation.

Le taux d’employabilité s’élève à 88 % six mois après l’obtention du diplôme. Pour les plus hardis, Amos ouvre bon nombre de portes à l’international.

Les grandes écoles de commerce et leur rapport au sport

Up 2 School a réalisé un classement des membres de la Conférence des grandes écoles (CGE) de commerce en fonction de leurs débouchés sportifs. Le résultat est sans équivoque.

Kedge Business School surclasse de loin ses concurrentes. L’école de commerce est implantée dans diverses villes où le sport fait autorité (Marseille, Toulon ou Paris par exemple). Alors les étudiants passés par ce programme sont nombreux à avoir trouvé un emploi pour un équipementier ou une fédération.

Si les cours ne sont pas forcément axés sur le sport business, rejoindre une école reconnue comme Kedge ou l’Ieseg amène à des postes à responsabilités plus rapidement. L’accès à des fédérations saturées de demandes y est aussi facilité.

L’accès au sport business se fait rarement par la voie royale. La plupart du temps, les étudiants empruntent des chemins sinueux. Et comme pour toutes les nouvelles tendances du marché de l’emploi qui ont précédé, il faut faire le tri entre les écoles sérieuses et les diseuses de bonnes aventures…

Les prolongations…

Liberty média résiste à l’appât du gain • Les détenteurs des droits commerciaux de Formule 1 plaisent aux investisseurs saoudiens. Le fonds d’investissement public de l’Arabie Saoudite a proposé 20 milliards de dollars pour se payer l’exclusivité commerciale du sport automobile le plus célèbre. La société américaine de média n’a, pour l’instant, pas succombé à cette très belle offre. Pour combien de temps ?

L’Open d’Australie s’engage pour l’entrepreneuriat ! • Hors victoire de Djokovic, le tournoi a été marqué par le lancement d’une initiative louable. AO Startups est un programme de mise en avant d’entreprises spécialisées dans le service à destination des athlètes. Cette année, ont été mises à l’honneur : Cape Bionics, Calyx, equidi, Recut, MATCHi, YBVR et Amperfii. Une belle visibilité pour ces entreprises innovantes.