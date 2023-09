Temps de lecture estimé : 3 minutes

Parlons sport, pensons business. Canal+ ne participera pas à l’appel d’offres du 17 octobre prochain pour les droits télé de la Ligue 1 sur la période 2024-2029.

L’information relatée par L’Équipe a fait l’effet d’une bombe dans les milieux footballistique et médiatique. Canal+ n’essaiera même pas de recouvrer les droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. L’histoire d’une rupture nette après des années de rancœur.

Pourtant tout avait si bien commencé. Canal+, le diffuseur historique de la Ligue 1 depuis 1984 a toujours pesé de tout son poids pour le bien du championnat. La chaîne est par exemple à l’origine d’une des plus grandes rivalités de l’époque moderne, entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Ce duel qui a fait grandir l’intérêt des fans dès les années 1990 profite encore aujourd’hui au championnat. Et alors que l’association Ligue 1 et Canal+ arrangeait les deux parties, la Ligue de football professionnel (LFP) lorgne sur les sommes mirobolantes proposées par d’autres acheteurs…

La première vraie fracture avec Mediapro

En 2018, le directeur général de la LFP de l’époque, Didier Quillot a une mission prioritaire : vendre les droits TV pour plus d’un milliard d’euros par saison. Et alors que les offres n’abondent pas, l’homme d’affaires croit enfin recevoir le Salut. Il vient de Mediapro, un groupe sino-espagnol spécialisé dans la revente de programmes télé. Après plusieurs semaines d’échanges, Mediapro remporte trois lots dans les enchères des droits pour la période 2020-2024, au détriment de Canal+ qui se retrouve avec seulement deux matchs par semaine. En contrepartie, le groupe espagnol devra verser à la LFP 780 millions d’euros annuels pour la Ligue 1, et 34 millions d’euros pour la Ligue 2. Si l’on ajoute à cela les droits de BeIN Sports et Free, le milliard par saison est bien dépassé. Mission réussie pour Didier Quillot.

Mais très vite, tout ne se passe pas comme prévu. Les directeurs des clubs de Ligue 1 émettent des doutes. Selon eux, Mediapro aura beaucoup de mal à revendre plus cher les droits qu’il ne les a achetés. Et leurs réticences s’avèrent finalement fondées. Dès septembre 2020, alors que la période de droits réservés au groupe espagnol vient de débuter, Mediapro demande un délai de paiement à la LFP. Deux mois plus tard, les voilà tout simplement évincés pour impayés.

Alors, dans la panique générale, les lots abandonnés ont été bradés. Récupérés par Amazon pour 250 millions d’euros. Canal+ de son côté se retrouve toujours avec ses deux matchs par semaine payés 332 millions d’euros. Et alors que la chaîne cryptée souhaitait renégocier les tarifs, qui soudain se révélaient surévalués, la LFP refuse catégoriquement. Un traitement que regrette le patron de Canal+, Maxime Saada. « Vous n’avez eu de cesse de pénaliser Canal + », fustigeait-il.

Une décision forte que certains regrettent

Alors, le divorce qui s’était larvé depuis cette période a finalement fait irruption. Canal+ ne diffusera plus aucun match de Ligue 1 dès 2024. Dans les hautes sphères footballistiques, on regrette cette décision, à commencer par la ligue et son directeur Vincent Labrune : « La LFP regrette la décision exprimée par le groupe Canal+, qu’elle n’a évidemment jamais souhaitée », peut-on lire dans le communiqué.

Jean-Michel Aulas, l’un des piliers du paysage footballistique français, se dit lui aussi déçu de voir la tournure que prennent les relations entre la LFP et Canal+. « Je pensais qu’il y avait une potentialité de reprise de nos relations avec Canal », confie l’ancien président de l’Olympique lyonnais. Aujourd’hui plus libéré de sa parole, il avouera que l’histoire Mediapro est en grande partie une faute de la LFP. « Au-delà de la décision, il y a eu une attitude un peu hautaine et désinvolte qui a fait que Canal+ l’a encore plus mal vécu ».

Le vénal projet d’un championnat français à 1 milliard d’euros aura donc causé plus de dégâts qu’autre chose. Déjà car la Ligue n’a jamais touché autant d’argent de la part de Mediapro et parce que sans l’offre de Canal+ pour la prochaine période de droit, c’est plusieurs centaines de millions d’euros qu’il faudra aller débusquer ailleurs. Une mission compliquée pour Vincent Labrune…

Les prolongations…

Les lunettes de Fabien Galthié font parler ! • Le sélectionneur de l’Équipe de France de Rugby fait de la pub bénévolement à un lunetier français. Il ne quitte jamais son modèle ROS 21 de chez Demetz. Une paire tout a fait singulière qui attire l’œil des curieux. « On a entre 60 et 70 parutions presse depuis quinze jours », se réjouit Gilles Demetz, PDG de la marque, chez nos confères de SportBuzzBusiness. Cette exposition médiatique inespérée rapporte gros au lunetier. « Dès qu’il y a une apparition de Fabien à la télé, les opticiens nous appellent tout de suite pour commander la lunette de Fabien Galthié », ajoute-t-il.