Parlons sport, pensons business. Le Blast TV Major, l’un des tournois majeurs d’e-sport dans le monde, va investir l’Accor Arena de Bercy pour ses phases finales. Rendez-vous du 18 au 21 mai.



Les qualifications pour l’ultime étape ont débuté il y a plusieurs semaines. Et rejoindre l’enceinte historique de Bercy pour la finale n’est pas de tout repos. Il faut se sortir du challengers stage puis du champions stage pour enfin atteindre le carré final à huit équipes. En bref, ceux qui s’affronteront devant la foule en liesse sont considérés comme la crème de la crème des joueurs de Counter-Strike !

L’e-sport rapporte, c’est indéniable. Et de plus en plus. Oubliez les compétitions amatrices méprisées par ceux qui estiment que ce n’est pas « un vrai sport ». Là, on parle de compétitions mondiales qui rameutent des centaines de milliers de viewers sur Twitch et qui remplissent des arènes entières.

Blast TV Major est fait de ce bois-là. Les amateurs de Counter-Strike – un jeu de guerre à la première personne – le savent, c’est leur rendez-vous. Et cette année les teams Vitality (France) et Heroic (Norvège) se briguent la première place du classement, synonyme de qualification au champions stage à Bercy (au classement du 16 mai). À la clé de cette dernière étape : 1,35 million d’euros pour l’équipe vainqueur !

Counter-Strike, un jeu qui rapporte

C’est une des licences les plus appréciées des gamers. Counter-Strike naît en 2000 avec la ferme intention de chambouler le monde du jeu vidéo. Avec son concept de tir à la première personne (FPS), le jeu trouve rapidement son public. L’usage veut que l’on y joue sur ordinateur et non sur console, il reste ainsi niché à une communauté de connaisseurs soudés.

Avec l’arrivée de Counter-Strike : Global Offensive (CS GO) en 2012, la franchise prend une nouvelle dimension. Durant les onze années qui suivront, les développeurs apporteront des modifications à leur jeu sans jamais changer drastiquement la jouabilité. Les fans de la première heure ont donc une expérience ultra-aboutie sur cet opus.

Et qui dit « expérience ultra-aboutie » dit performance de haut niveau. C’est comme ça que les joueurs de CS GO commencent à s’intéresser à l’e-sport. Avec les jeux Quake et StarCraft, CS GO devient l’un des précurseurs de la discipline. Et aujourd’hui, le jeu de guerre est au-dessus de toute concurrence !

L’e-sport, une discipline de plus en plus plébiscitée

Au-delà de Counter-Strike, d’autres jeux ont démocratisé l’e-sport à travers le monde. De la Fortnite mania au solide League of Legends, la discipline a vraiment explosé à la fin des années 2010. En France, deux grandes équipes garnissent nos rangs, la Karmine Corp et Vitality. Ces rosters ont atteint une telle notoriété qu’elles profitent maintenant d’une communauté d’ultras. Des tee-shirts à leurs effigies sont même vendus comme l’on vend les maillots d’une équipe de football ou de basket par exemple.

La présence de Vitality à Bercy pour le Blast TV Major augure alors de bonnes ventes pour l’événement. Car, une chose est sûre, les supporters feront tout pour être présents. Aujourd’hui, les places naviguent entre 35 et 89 euros pour y assister. Et sur la dernière journée de compétition, le dénouement final se jouera à guichets fermés.

S’il fallait encore une preuve de l’énorme progression de l’e-sport dans les mœurs modernes, le Blast TV Major la sert sur un plateau. L’Accor Arena s’apprête à vivre quatre jours… plus sportifs que jamais !

Les prolongations…

« Play padel like a BOSS » • La marque BOSS se met au padel ! Elle devient partenaire de deux tournois majeurs en Allemagne et Autriche pour les trois prochaines années. Personne n’a encore tranché sur le nouveau naming de ces tournois, mais il y figurera bien la griffe de la marque allemande. « La devise Play like a BOSS s’applique à tous les amateurs de padel, des débutants aux professionnels », s’est réjoui Daniel Grieder, le PDG de HUGO BOSS.

Un maillot, un CV ! • LinkedOut et le Red Star agissent ensemble pour l’emploi. Le club de national arbore cette année l’entreprise LinkedOut en sponsors. Cette marketplace, qui agit pour donner un réseau de contact à ceux qui n’en ont pas, a eu la brillante idée d’afficher les noms de demandeurs d’emploi sur le maillot vert du club francilien. Un beau coup de com’ et un coup de pouce non négligeable pour les personnes qui ont eu la chance d’être aidées avec cette opération.