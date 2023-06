Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. Billy Beane, le directeur général des Athletics d’Oakland, a mis en place une stratégie de recrutement révolutionnaire au début des années 2000. Son approche s’appuie sur des statistiques avancées et fait table rase des vieux schémas fondés sur l’intuition et les conventions.

Comment ne pas tomber amoureux du baseball ? Billy, en tout cas, en est passionné. Du genre à remettre le sport au centre des débats et écarter très loin tout l’apparat et le bling-bling des grandes franchises.

Avec une batte entre les mains, Billy Beane ne transperce pas l’écran. Certains se risquent même à parler de déceptions tant les attentes autour du joueur ne se confirment pas. En 1980, alors qu’il n’est encore qu’étudiant, il prend une décision dictée par l’appât du gain. Il rejoint les Mets de New York pour 125 000 dollars et ne verra jamais sa carrière décoller. Il déclarera ensuite que ce choix – motivé par l’argent – sera le seul de sa carrière.

Le « Magicien d’Oakland »

Il rejoint plus tard les Athletics d’Oakland en 1997 en tant que directeur général. La franchise a d’assez bons résultats, mais fait partie des plus pauvres de la ligue. C’est là-bas, en col blanc, que Billy Beane devient une figure emblématique de l’industrie du sport. Un exemple pour les plus démunis. L’exemple aussi d’une succes story en mode american dream.

Ce stratège hors pair – accompagné d’un staff tout aussi talentueux – a su redéfinir les règles du baseball. Il prouve qu’avec des analyses statistiques et du pragmatisme toutes les franchises peuvent construire une équipe compétitive. Même avec peu de moyens.

Pour obtenir de bons résultats sur le terrain, Billy Beane met à profit ses talents de manager et de négociateur. Il gère son équipe comme une entreprise où chaque poste de dépenses compte. Il recrute les bons joueurs et leur assigne la bonne mission. Un DRH efficace dont rêve tous les patrons !

Une saison 2002 pour la postérité

En 2002, les Athletics d’Oakland sortent d’une saison à 63 % de victoires. Billy Beane est au sommet de son art. Il recrute à l’intersaison Scott Hatteberg, un receveur dont plus personne ne veut en raison de ses blessures. Chad Bradford rejoint aussi les rangs oaklandais. Lui n’arrivait pas à creuser son trou à cause d’un mouvement de lancer peu conventionnel. En interne, Miguel Tejada confirme.

Tout ce beau monde s’affaire à rouler sur la ligue. À tel point qu’ils réaliseront la plus longue série de victoires dans l’histoire de leur conférence avec 20 succès d’affilée.

Pourtant, Oakland est habituée aux bas de tableaux financiers. Toujours en 2002, les Oaklandais tiennent la dragée haute à tous les mastodontes de la ligue alors que leur masse salariale n’excède pas 41 millions de dollars. À titre de comparaison, le salaire de l’équipe des Yankees pesait 125 millions de dollars, soit 3 fois plus. Et aujourd’hui, le salaire d’un seul joueur peut atteindre jusqu’à 65 millions par saison…

Et si l’aventure ne se termine pas par le titre final pour Billy Beane et sa bande, nul doute que cette saison restera ancrée dans l’histoire du baseball comme celle qui aura vu éclore cette stratégie surnommée « moneyball ». D’ailleurs, deux ans plus tard, les Red Sox gagneront leur premier titre depuis 1918 en adoptant la technique prônée par Oakland. Bref, voilà un manager qui a su révolutionner le monde du baseball.

