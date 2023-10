Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. Athletico Ventures annonce le lancement d’Athletico Ventures Collective #1, un véhicule d’investissement collectif qui réunit bon nombre d’athlètes européens.

Pierre Gasly, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani… La liste des athlètes impliqués dans le nouveau projet d’Athletico Ventures est bien fournie. Ils sont 40 en tout à investir dans les start-up b to b et b to c d’Europe.

Déjà six investissements ont été enregistrés par le collectif. Parmi eux, WeTheNew, le site de vente de sneakers qui cherchait à lever des fonds en série B. Mais aussi Life5 en série A ainsi que Scoreplay et Omada en Seed. Les deux autres investissements demeurent secrets pour l’instant. Le fonds se veut alors efficace et base sa stratégie sur des amorçages en seed et pre-seed avec des montants initiaux de 150 000 euros. Il vise surtout les entreprises de divertissement, de santé et de consommation, sans oublier leur secteur de prédilection : le sport.

Le fonctionnement du collectif

Sa grande sœur, l’Athletico Ventures, est déjà connue depuis 2020 pour impliquer des sportifs dans ses investissements. Arthur Bernard, son fondateur, résume la mission du fonds très simplement : « Nous aidons les athlètes à investir dans la tech et sur plusieurs modèles, dont la syndication ». Autrement dit, chaque deal est étudié au cas par cas.

Son nouveau projet, Athletico Ventures Collective #1 est la suite logique à ce modèle. Les sportifs n’ont pas toujours le temps de se plonger dans une vingtaine de dossiers pour se constituer un portefeuille. C’est pourquoi l’idée d’un collectif semble intéressante. Les équipes d’Athletico Ventures auront les tâches de récolter les sourcings et de « factualiser » avant de proposer les investissements. Ensuite, l’ensemble des investisseurs choisiront conjointement si l’idée leur plaît ou non. « Je crois beaucoup en l’intelligence collective. Les gens qui nous ont rejoints […] n’ont pas du tout envie d’être passif, ils veulent comprendre », appuyait Arthur Bernard dans l’émission Dream Team de Pierre Moreau.

Un modèle qui se démocratise

En 2017, Sport Illustrated faisait état que 60 % des joueurs NBA étaient ruinés seulement cinq ans après leur fin de carrière. Cette éventualité a poussé bon nombre d’athlètes d’outre-Atlantique à diversifier leurs revenus dans l’investissement notamment. Aujourd’hui l’Europe s’y met, parmi les pionniers donc : Athletico Ventures.

Aujourd’hui, le Vieux Continent compte plusieurs fonds d’investissement pour athlètes qui reprennent ce modèle. Selon Arthur Bernard, ils « éduquent le marché » et ramènent ainsi du monde. D’un côté, les sportifs prennent conscience de l’importance de l’investissement. De l’autre, les entrepreneurs comprennent l’enjeu d’être suivis par un collectif comme celui d’Athletico Ventures.

La force de ce nouveau projet d’Arthur Bernard réside aussi dans la diversité des profils qui composent son collectif. Les athlètes ont une place très importante, mais d’autres domaines d’activités stratégiques sont aussi représentés. Parmi eux des dirigeants sportifs de haut niveau, des personnalités de la tech et des grands investisseurs. C’est cette pluralité qui permet à l’ensemble d’Athletico Ventures collective #1 de faire les bons choix.

