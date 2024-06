Saint-Étienne : le club racheté au meilleur moment ?

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les Verts viennent d’officialiser leur changement de propriétaire. L’ASSE passe officiellement sous l’égide de Kilmer Sports.

Clap de fin pour Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux coactionnaires majoritaires de l’ASSE. Alors que leur club connaît un déficit structurel de 15 millions d’euros, les deux présidents historiques ont dû se résoudre à vendre.



Ainsi, Kilmer Sports – une filiale du groupe canadien d’immobilier « Kilmer » – prend les rênes des Verts. Et à sa tête, le dirigeant sud-africain Ivan Gazidis n’en est pas à son coup d’essai. L’homme d’affaires a déjà dirigé Arsenal de 2009 à 2018 et l’AC Milan de 2018 à 2022.

« On ne peut que souhaiter le même avenir pour l’ASSE que pour les clubs qu’il a précédemment dirigés », résume le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau.

Un chantier économique

Fin avril, la LFP a publié les comptes de résultats de ses clubs professionnels pour la saison 2022-2023. Et évidemment, tous les regards étaient rivés vers les comptes de l’ASSE, alors que pléthore de rumeurs circulaient déjà sur un potentiel nouveau repreneur.

Le fait est que le bilan n’est pas catastrophique. Les Verts sont dans le vert avec un bilan excédentaire de 151 000 euros sur cette saison-là. Dans le détail, on s’aperçoit toutefois que la majeure partie des recettes sont liées à la vente de joueurs (environ 33 millions d’euros) et que sans cette donnée, le club serait largement déficitaire.

Aujourd’hui, avec leur retour en Ligue 1, difficile d’imaginer les Stéphanois continuer de vendre leurs meilleurs atouts. Ils devraient logiquement se constituer un effectif taillé pour perdurer dans l’élite du football français. Le modèle actuel du Forez semble donc à bout de souffle.

C’est là qu’intervient Kilmer Sports. Le nouveau propriétaire du groupe est bien décidé à injecter des liquidités pour assurer le maintien des Verts en Ligue 1 et pérenniser un nouveau modèle financier plus sain à long terme. Le budget pour la saison prochaine grimperait donc à 60 millions d’euros, contre 27 millions cette année. « Ce n’est pas à notre crédit, mais nous arrivons au bon moment », a d’ailleurs commenté Ivan Gazidis, le dirigeant du groupe repreneur.

Le dossier le plus sérieux

Au-delà de son CV impressionnant, Ivan Gazidis a aussi séduit les deux coactionnaires Bernard Caïazzo et Roland Romeyer par son pragmatisme. Le dirigeant ne se lance pas dans des promesses intenables et compte procéder « étape par étape », dont la première sera « le maintien en Ligue 1 ».

Une vision qui plaît à Bernard Caïazzo, convaincu « que la nouvelle direction – qui représente ce qui se fait de mieux dans le football international – va tout mettre en œuvre » pour retrouver les sommets. L’ancien dirigeant assure même ne pas avoir voulu céder son club à des dossiers plus « exotiques ».

Kilmer représente donc un espoir pour tous les fans Stéphanois, lesquels sont impatients de retrouver les pelouses de Ligue 1. Pour l’heure, on ne connait pas le montant exact de la vente du club au groupe canadien, mais plusieurs sources s’accordent autour de 25 millions d’euros, soit beaucoup moins que ce qu’espéraient les deux anciens actionnaires majoritaires lors des premiers pourparlers. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont toutefois décidé de lâcher la rampe et d’ainsi épargner un nouveau plan social de licenciement dans une région déjà fortement impactée par d’autres faillites…

Les prolongations…

