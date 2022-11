Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. Créée en 2019, la première ligue de MMA en France a de beaux jours devant elle. ARES 9 aura lieu le 3 novembre au dôme de Paris.

Le MMA (mixed martial art) est un sport de combat où l’on cherche par tous les moyens à mettre KO son adversaire. Aussi dangereux que spectaculaire, cette pratique a conquis le grand public par le biais de l’UFC, la grande ligue américaine. En France, ce sport n’est légal que depuis 2020 et certains ont bien flairé l’opportunité…

Janvier 2020, feu vert de la ministre des sports de l’époque Roxana Maracineanu, le MMA sort de la clandestinité en France ! Et ce malgré les controverses autour de ce sport : beaucoup le trouvent trop violent ! Jean-Luc Rougé, patron de la fédération française de judo estimait, par exemple, que le MMA n’avait aucune vertu éducative et n’était qu’une invention pour le business. Aucune de ces nombreuses critiques ne freinera ARES Fighting, une agence créée en 2019 par Fernand Lopez – le coach du célèbre Cyril Gane – prête a dominer ce nouveau marché.

« ARES a une croissance exponentielle »

Leur premier événement, « ARES 1 », s’est déroulé en 2019 à Dakar (Sénégal) devant 5 000 personnes mais avec une faible couverture médiatique. Une époque révolue. Elle a laissé place à des événements d’une toute autre ampleur. Le dôme de Paris, des invités prestigieux et les meilleurs combattants (hors UFC). Voilà à quoi ressemble une soirée ARES actuellement. La fulgurante montée en puissance de la ligue témoigne de l’audience toujours plus grandissante des fans de MMA en France. Tout le monde l’avait sous-estimée…

…Même le fondateur, Fernand Lopez, fait part de son étonnement : « On a encore du mal à s’y retrouver. Même si ce sport devient petit à petit mainstream, les télévisions sont assez frileuses », déplorait-il au début de l’année. Et pourtant, avec l’engouement des premiers événements, les contrats télévisuels se sont enchainés. Une façon agréable de le faire mentir ! Les récentes soirées ARES étaient diffusées jusqu’alors sur L’Équipe 21, RMC Sport et le Fight Pass de l’UFC. Pour la soirée du 3 novembre, la ligue a annoncé son récent contrat décroché avec le groupe Canal+. La chaîne cryptée devient alors diffuseur officiel des événements ARES jusqu’en 2027. « ARES Fighting connaît un succès exponentiel et sa réputation ne cesse de grandir », lit-on dans un communiqué. Une bonne nouvelle financière pour la ligue et l’assurance d’un avenir pérenne.

Un effet Gane ?

Le MMA français peut dire lui merci. Cyril Gane s’invite comme le principal artisan de l’avènement de ce sport dans l’hexagone, jusque-là cantonné à une niche de connaisseurs aguerris et de combattants « clandestins ». Cette nouvelle lumière, nous la devons à son combat contre le camerounais francophone Francis Ngannou ainsi que celui qu’il a disputé à Bercy devant 15 000 spectateurs. Deux énormes événements qui ont fait changer de dimension la discipline en France. Cyril confiera même avoir touché entre deux et trois millions d’euros à la suite de sa victoire à Paris. Preuve qu’il est un élément marketing indispensable pour la visibilité de ce sport en dehors des États-Unis. En comparaison, les combattants victorieux à ARES gagnent « seulement » quelques milliers d’euros.

Hors octogone, la superstar s’implique de beaucoup d’autres manières dans l’évolution du MMA en France. Il est notamment très proche d’ARES Fighting, dont sa sœur travaille pour l’organisation. Ses nombreuses interviews permettent aussi de poser un visage sympathique sur un sport qui pourrait rebuter par son extrême violence. En somme, Gane se présente en catalyseur médiatique d’un sport qui tendait déjà à se démocratiser, que les réticents le veuillent ou non !

Les prolongations

